足球／梅西怎麼了？本季5球全點球 巴薩歐冠險勝

梅西踢進點球。（歐新社）

歐冠G組第三周賽程焦點戰在諾坎普球場展開，巴薩在主場2：1險勝基輔迪納摩（FC Dynamo Kyiv），梅西 （Lionel Messi）在禁區內被絆倒，踢進點球；皮克（Gerard Piqué）獲法蒂（Ansu Fati）助攻踢進第二球，基輔齊甘科夫（Viktor Tsyhankov）扳回一城。傷癒回歸的巴薩守門員特爾施特根（Marc-André ter Stegen）全場多次撲救成功，讓巴薩在小組賽中以3戰全勝領先。

這是梅西本季的第五球，而且五顆全是點球，他也成為歐冠史上首位小組賽前三輪場場打進點球的球員。自從上賽季以來，梅西已連續12場比賽沒有運動戰進球。

巴薩前5次在主場對陣基輔迪納摩取得3勝1平1負，唯一的敗局還是在1997年以0：4敗給這支烏克蘭 球隊，這也是基輔迪納摩歐戰史上13次客場挑戰取得的唯一勝場，其餘12場5平7負。

C羅 助攻 莫拉塔雙響砲

同組的尤文圖斯則在客場以4：1輕取費倫茨城（Ferencvárosi TC）。莫拉塔（Álvaro Morata）梅開二度，C羅（Cristiano Ronaldo）提供有形和無助的助攻。替補上場的迪巴拉（Paulo Dybala）也破門，並利用對方守門員迪布斯（Dénes Dibusz）的烏龍球得到第4分。對方替補博利（Franck Boli）終場前扳回一球。

尤文上輪不敵巴薩，但自2014年10月以來從未在歐冠小組賽中2連敗。目前在G組戰績僅次巴薩。

其他戰事方面，多特蒙德和切爾西同以3：0分別大勝布魯日和雷恩；塞維利亞3：2力壓拉斯諾達爾；萊比錫2：1擊敗巴黎聖日耳曼。