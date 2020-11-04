我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮誰入主 關注這7州計票時程

「5大意外」川普令人跌破眼鏡 藍潮連個漣漪都沒

足球／梅西怎麼了？本季5球全點球 巴薩歐冠險勝

體育新聞組／綜合報導
梅西踢進點球。（歐新社）
梅西踢進點球。（歐新社）

歐冠G組第三周賽程焦點戰在諾坎普球場展開，巴薩在主場2：1險勝基輔迪納摩（FC Dynamo Kyiv），梅西（Lionel Messi）在禁區內被絆倒，踢進點球；皮克（Gerard Piqué）獲法蒂（Ansu Fati）助攻踢進第二球，基輔齊甘科夫（Viktor Tsyhankov）扳回一城。傷癒回歸的巴薩守門員特爾施特根（Marc-André ter Stegen）全場多次撲救成功，讓巴薩在小組賽中以3戰全勝領先。

這是梅西本季的第五球，而且五顆全是點球，他也成為歐冠史上首位小組賽前三輪場場打進點球的球員。自從上賽季以來，梅西已連續12場比賽沒有運動戰進球。

巴薩前5次在主場對陣基輔迪納摩取得3勝1平1負，唯一的敗局還是在1997年以0：4敗給這支烏克蘭球隊，這也是基輔迪納摩歐戰史上13次客場挑戰取得的唯一勝場，其餘12場5平7負。

C羅助攻 莫拉塔雙響砲

同組的尤文圖斯則在客場以4：1輕取費倫茨城（Ferencvárosi TC）。莫拉塔（Álvaro Morata）梅開二度，C羅（Cristiano Ronaldo）提供有形和無助的助攻。替補上場的迪巴拉（Paulo Dybala）也破門，並利用對方守門員迪布斯（Dénes Dibusz）的烏龍球得到第4分。對方替補博利（Franck Boli）終場前扳回一球。

尤文上輪不敵巴薩，但自2014年10月以來從未在歐冠小組賽中2連敗。目前在G組戰績僅次巴薩。

其他戰事方面，多特蒙德和切爾西同以3：0分別大勝布魯日和雷恩；塞維利亞3：2力壓拉斯諾達爾；萊比錫2：1擊敗巴黎聖日耳曼。

梅西 C羅 烏克蘭

上一則

歐冠／皇馬險勝國米 拉莫斯踢進在皇馬第100球

延伸閱讀

足球／無役不與 梅西可能真的累了

足球／無役不與 梅西可能真的累了
足球／巴薩主席下台 爛攤子怎收拾？

足球／巴薩主席下台 爛攤子怎收拾？
公開槓梅西面臨球迷壓力 巴塞隆納球團主席下台

公開槓梅西面臨球迷壓力 巴塞隆納球團主席下台
足球／C羅新造型「剃光頭」篩檢仍陽性 無緣對決梅西

足球／C羅新造型「剃光頭」篩檢仍陽性 無緣對決梅西

熱門新聞

約克維奇今年平山普拉斯紀錄無望。（歐新社）

維也納網賽 ／約克維奇68分鐘、汀恩94分鐘 直落2都掰掰

2020-10-31 02:15
前籃網球星杜蘭特。Getty Images

致敬杜蘭特崇拜塗鴉大師 籃網新球衣大膽設計流出

2020-10-30 16:04
米勒家族有意將旗下的美國職籃NBA猶他爵士隊（Utah Jazz）與爵士主場以16.6億美賣給軟體公司Qualtrics創辦人史密斯（Ryan Smith，圖），雙方已達成協議。美聯社

NBA猶他爵士隊驚傳易主

2020-10-29 14:54
美國職棒洛杉磯道奇球場10月30日起設置美國大選投票所，許多身兼球迷的選民投票之後，在觀眾席最上層停留拍照。(中央社)

洛杉磯道奇球場變大選投票所 另類催出投票人潮

2020-11-01 14:16
過去擔任獨行俠隊助理教練西拉斯（Stephen Silas）正式進駐休士頓火箭，成為球隊隊史第14任總教練。(取材自官方推特)

NBA／西拉斯接掌火箭 史上第5對總教練父子檔

2020-10-31 02:05
達比修有。（Getty Images）

MLB／賽揚獎入選名單 亞洲投手3人占一半

2020-11-02 22:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／白登拿下密西根 離當選只差6票

大選開票／白登拿下密西根 離當選只差6票
白登密西根州超車 若再拿這2州就獲勝

白登密西根州超車 若再拿這2州就獲勝
川普凌晨稱「已贏了」 白登有信心「要計票」

川普凌晨稱「已贏了」 白登有信心「要計票」

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票
白登即使輸掉賓州 拿下這三州仍可勝選

白登即使輸掉賓州 拿下這三州仍可勝選