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MLB／賽揚獎入選名單 亞洲投手3人占一半

體育新聞組／綜合報導
達比修有。（Getty Images）
達比修有。（Getty Images）

大聯盟2日公布四大個人獎的入圍名單，其中投手高榮譽賽揚獎，兩聯盟6個名額亞洲投手入圍，占了一半；包括連兩年入圍效力藍鳥的南韓左投柳賢振、和兩位日籍強投雙城前田健太以及小熊隊達比修有。賽揚獎將在11日公布。

小熊日籍強投達比修有今年以8勝並列聯盟勝投王，2012、2013年他連續兩年擠進票選名單，第一次以第9名作收，隔年衝到第2名，最後不敵當時效力老虎的薛則（Max Scherzer）；這次入圍是暌違7年後捲土重來。

柳賢振去年在道奇以聯盟防禦率王拿下賽揚票選第二名，本季轉戰藍鳥繳出5勝2負、防禦率2.69的成績，平均9局三振9.7人次；將連兩年角逐賽揚獎。

至於首度擠進賽揚獎候選名單的前田健太，去年自道奇被交易至雙城後穩居輪值一角，今年6勝1負、防禦率2.70，每局被上壘率（WHIP）0.75在聯盟獨佔鰲頭，投出王牌身手。

其他入圍名單包括：畢柏(Shane Bieber，印地安人)：8勝、防禦率1.63和三振122次，3項都居大聯盟之冠，投手3冠王。

包爾(Trevor Bauer，紅人)：73局三振100人次，防禦率僅1.73，每局被上壘率0.80為國聯第一，但勝場進帳較不利，戰績5勝4敗。

狄格隆(Jacob deGrom，大都會)：挑戰國聯賽揚獎3連霸，三振104人次國聯第一，防禦率2.38，每局被上壘率0.96，但戰績4勝2敗，一如過去勝場進帳不足。

前田健太。（Getty Images）
前田健太。（Getty Images）
柳賢振。（Getty Images）
柳賢振。（Getty Images）

入圍 道奇 大都會

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