洛杉磯道奇球場變大選投票所 另類催出投票人潮

美國職棒洛杉磯道奇球場10月30日起設置美國大選投票所，許多身兼球迷的選民投票之後，在觀眾席最上層停留拍照。(中央社)

為了兼顧防疫，2020美國大選洛杉磯 的多處運動場館改為臨時投票 所。剛拿下冠軍的洛杉磯道奇 球場出現提前投票人潮，選民投票順道拍照，分享冠軍喜悅。

除了職業棒球的道奇主場，職業籃球湖人主場、美式足球公羊隊主場，加上好萊塢大道多處表演廳，幾個洛杉磯最具代表性的地標都設置投票所，10月30日起提前投票，一直開到11月3日選舉日。

道奇球場的投票所設在最上層觀眾席入口處，使用電子裝置。選民投票之後，走幾步就可以俯瞰球場。不少選民全家出動，穿戴道奇隊球衣、帽子，以球場為背景拍照，身上貼紙寫著「我投票了」。

洛杉磯郡選務主管韋貝拉（Phillip Verbera）向中央社記者表示，道奇隊一路在季後賽過關斬將，間接刺激了投票人數。

韋貝拉受訪表示：「2個月前我們與道奇隊洽談，最初打算設置20台電子投票機，後來道奇打進季後賽，我們提高到30台，等到最後贏得世界大賽冠軍，我們把投票機的數量增加到70台。」

韋貝拉表示，昨天投票所啟用之後，一直不斷有選民進來投票，「大家似乎都很享受，投票之餘還有機會可以跟棒球場拍照」。

年輕選民羅德琳（Rodelyn）受訪表示，投票方式比想像中容易，又很有趣，「這裡是南加州最具代表性的地標，讓我們感覺到出來投票很驕傲，把這件事變得很正面」。

同行友人伊麗莎白（Elizabeth）說：「我們在洛杉磯長大，一輩子都支持道奇隊，能在這裡投票非常特別，尤其他們想辦法讓大家在安全情況下投票，同時又把它變得有趣。」

穿著道奇球衣的迪馬可（Dino DiMarco）牽著小狗一起來投票，站在觀眾席上，看著一整年不得其門而入的球場，他很興奮看到外野改建工程已經完工，期待明年可以逛逛。

迪馬可說：「這是一生一次的機會，我在道奇球場參與全國大選投票，更特別的是在道奇贏得世界大賽的這一年。」