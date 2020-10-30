NBA／西拉斯接掌火箭 史上第5對總教練父子檔

過去擔任獨行俠隊助理教練西拉斯（Stephen Silas）正式進駐休士頓火箭，成為球隊隊史第14任總教練。(取材自官方推特)

過去擔任獨行俠隊助理教練西拉斯（Stephen Silas）正式進駐休士頓 火箭，成為球隊隊史第14任總教練。

西拉斯在聲明中表示：「我要感謝費爾蒂塔（Tilman Fertitta）和史東（Rafael Stone）給了我這個巨大的機會，也感謝這些年來所有導師，特別是我的父親。打從我出生，籃球一直都是我生命中重要的一部分。在生涯中，我很榮幸能和許多偉大球星一同共事，如今能與這支才華洋溢的球隊合作，讓我感到非常興奮。」

現年47歲的西拉斯，自1999-00年就開始擔任助理教練工作，累積19年的資歷。西拉斯的合約細節並未公佈，但據媒體透露，雙方預計是簽下4年合約。

西拉斯的父親老西拉斯（Paul Silas）過去曾在聖地牙哥 快艇（洛杉磯 快艇前身）、夏洛特黃蜂、克里夫蘭騎士、夏洛特山貓等擔任總教練，根據報導，西拉斯也成為史上第5對總教練父子檔。

前面4對分別是比克斯塔夫父子檔（Bernie Bickerstaff & J.B. Bickerstaff）、馬龍父子檔（Brendan Malone & Eric Malone）、穆塞曼父子檔（Bill Musselman & Eric Musselman）、桑德斯父子檔（Flip Saunders & Ryan Saunders）。

比克斯塔夫父子檔執教成績合計509勝655敗，馬龍父子檔合計287勝320敗，穆塞曼父子檔186勝318敗，桑德斯父子檔累積690勝622敗。至於老西拉斯生涯執教成績為387勝488敗。