體操奧運金牌得主 日本名將內村航平確診染疫

日本體操明星、2016里約奧運男子全能金牌得主內村航平，確定感染新冠肺炎。

根據路透社報導，日本 體操明星、2016里約奧運男子全能金牌得主內村航平，確定感染新冠肺炎 ，國際體操總會（FIG）主席渡邊守成表示，內村航平屬無症狀患者。

日本將於11月8日在東京奧運 比賽場地的國立代代木競技場的第一體育館，舉行一場4國友誼賽（Friendship and Solidarity Competition），除地主日本外，還有中國、俄羅斯與美國參賽，這也是新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情爆發後，第一場在奧運比賽場館舉辦的國際賽事。

沒想到賽前傳出，比賽最大焦點之一、地主31歲體操明星內村航平確診染疫。渡邊守成表示，內村目前狀況穩定，正在國家訓練中心的房間內隔離，「接下來6天我們會對他進行監測，他將會在11月4、5日分別接受篩檢，只要兩次報告都是陰性，他就仍然可以參賽」。

除內村之外，日本體操代表隊其他隊員檢查結果都是陰性，為求安全起見，選手與隊職員明天都將再次接受檢查。渡邊守成表示，因為他們並不清楚，內村是進入中心前還是在中心內被感染。

除內村外，其他參賽國的選手檢查報告也都是陰性，渡邊守成強調，至今僅有內村確診感染，若病毒已擴散傳染至其他日本隊成員，日本隊將被迫退出比賽，但這項賽事依舊會照常舉辦。