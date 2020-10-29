我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

司法部起訴中國油氣能源公司 涉嫌竊取商業機密

選民簽名驗證程序繁瑣 通訊投票計票變數多

體操奧運金牌得主 日本名將內村航平確診染疫

中央社台北29日電
日本體操明星、2016里約奧運男子全能金牌得主內村航平，確定感染新冠肺炎。
日本體操明星、2016里約奧運男子全能金牌得主內村航平，確定感染新冠肺炎。

根據路透社報導，日本體操明星、2016里約奧運男子全能金牌得主內村航平，確定感染新冠肺炎，國際體操總會（FIG）主席渡邊守成表示，內村航平屬無症狀患者。

日本將於11月8日在東京奧運比賽場地的國立代代木競技場的第一體育館，舉行一場4國友誼賽（Friendship and Solidarity Competition），除地主日本外，還有中國、俄羅斯與美國參賽，這也是新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情爆發後，第一場在奧運比賽場館舉辦的國際賽事。

沒想到賽前傳出，比賽最大焦點之一、地主31歲體操明星內村航平確診染疫。渡邊守成表示，內村目前狀況穩定，正在國家訓練中心的房間內隔離，「接下來6天我們會對他進行監測，他將會在11月4、5日分別接受篩檢，只要兩次報告都是陰性，他就仍然可以參賽」。

除內村之外，日本體操代表隊其他隊員檢查結果都是陰性，為求安全起見，選手與隊職員明天都將再次接受檢查。渡邊守成表示，因為他們並不清楚，內村是進入中心前還是在中心內被感染。

除內村外，其他參賽國的選手檢查報告也都是陰性，渡邊守成強調，至今僅有內村確診感染，若病毒已擴散傳染至其他日本隊成員，日本隊將被迫退出比賽，但這項賽事依舊會照常舉辦。

日本 東京奧運 新冠肺炎

上一則

足球／普利希奇歐冠進4球 美國人最多

下一則

NBA猶他爵士隊驚傳易主

延伸閱讀

台防疫大烏龍！檢體錯置 江蘇台商沒染疫

台防疫大烏龍！檢體錯置 江蘇台商沒染疫
加拿大病歿破萬人 杜魯多嘆：國家悲劇

加拿大病歿破萬人 杜魯多嘆：國家悲劇
蘇福克郡嚴打違規大聚會 重罰上萬元

蘇福克郡嚴打違規大聚會 重罰上萬元
洛杉磯上街慶功民眾 費若：需隔離14天

洛杉磯上街慶功民眾 費若：需隔離14天

熱門新聞

道奇隊在世界大賽第6戰以3：1擊敗光芒隊，以4勝2敗拿下隊史相隔32年的世界大賽冠軍，隊史第7座金杯。（路透）

MLB／道奇世界大賽奪冠 NBA、MLB都是洛杉磯封王

2020-10-28 03:30
C羅秀出小光頭造型，又帶給各界不小驚喜。（取自Instagram）

足球／C羅新造型「剃光頭」篩檢仍陽性 無緣對決梅西

2020-10-23 03:20
納達爾在巴黎艾菲爾鐵塔前展示法網冠軍獎盃。(美聯社)

網球／小白球也行！ 法網冠軍納達爾 高球賽並列第6

2020-10-27 17:50
第8屆黑豹旗全國高中棒球大賽，延平高中（圖）25日與成淵高中鏖戰4小時24分鐘，終場延平以33比27拿下隊史黑豹旗首勝，球員開心潑水慶祝。（中華民國棒球協會提供）

這是棒球比分？鏖戰4.5小時 台青棒賽2隊合拿60分

2020-10-25 18:09
波蘭19歲女將斯威雅蒂（Iga Swiatek）剛拜見的波蘭總統杜達（Andrzej Duda）確診新冠肺炎，保險起見她將隔離。(美聯社)

網球／拜見波蘭總統他卻確診...法網19歲新科球后隔離

2020-10-25 13:19
現任100公尺短跑世界冠軍柯爾曼因為在12個月內錯過3次藥檢遭禁賽兩年。柯爾曼恐無法在明年東京奧運參賽。(美聯社)

百米世界冠軍柯爾曼遭禁賽2年 恐錯過東京奧運

2020-10-27 18:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
台灣台東F-5E戰機墜海 飛行員搶救不治殉職

台灣台東F-5E戰機墜海 飛行員搶救不治殉職
百歲江孫芸金山家中辭世 「中餐女王」傳奇落幕

百歲江孫芸金山家中辭世 「中餐女王」傳奇落幕
「川普沒品 不配連任」前國安部幕僚長 自揭是匿名者

「川普沒品 不配連任」前國安部幕僚長 自揭是匿名者
紐約空房多 華裔房東稱「災難邊緣」 小房東難維持生計

紐約空房多 華裔房東稱「災難邊緣」 小房東難維持生計
影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除

影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除