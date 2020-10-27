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公開槓梅西面臨球迷壓力 巴塞隆納球團主席下台

中央社馬德里27日綜合外電報導
巴塞隆納球團主席巴托梅烏(圖)在與阿根廷籍的傳奇球星梅西公開失和後，面臨球迷與日俱增的壓力，今天辭職。(美聯社)
巴塞隆納球團主席巴托梅烏(圖)在與阿根廷籍的傳奇球星梅西公開失和後，面臨球迷與日俱增的壓力，今天辭職。(美聯社)

巴塞隆納球團主席巴托梅烏（Josep Maria Bartomeu）在與阿根廷籍的傳奇球星梅西（Lionel Messi）公開失和後，面臨球迷與日俱增的壓力，今天辭職。

巴托梅烏的離去可能影響梅西未來。歐洲足球傳奇梅西8月以球隊失去方向為由，試圖離開待了20年的巴塞隆納，這個消息讓許多球迷心碎，紛紛要求巴托梅烏下台負責。

33歲的梅西2014-2015年球季率巴塞隆納贏得歐洲冠軍聯賽（Champions League）冠軍，但今年他們卻在歐冠以2比8遭拜仁慕尼黑（Bayern Munich）血洗而止步8強。這成為壓垮6屆金球獎（Ballon d'Or）得主梅西的最後一根稻草。

西班牙媒體7月爆料，梅西合約到2021結束，他原有意和球隊續約至2023年，雙方一度達成共識，巴塞隆納將開出稅後年薪5000萬歐元（約5916萬美元）的價碼留人。

不料巴托梅烏在合約談判時，態度出爾反爾，甚至傳出要求梅西續約後降薪，這讓梅西感覺不受尊重，恐怕也是梅西8月知會球隊將離去的原因。

巴托梅烏今天在證實辭職一事時，也宣布巴塞隆納將參與未來的歐洲超級聯賽（European Super League）。

他表示：「昨天我們接受參與未來歐洲超級聯賽的提議，這將可確保球團財務的穩定。」

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