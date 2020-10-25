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世界大賽G5／克蕭登季後賽三振王 道奇奪冠只差一哩路

記者陳宛晶／綜合報導
道奇隊拿下世界大賽第五戰，3勝2敗「聽牌」。圖為道奇隊孟西（跑者）打出全壘打後跑壘。（路透）
道奇隊拿下世界大賽第五戰，3勝2敗「聽牌」。圖為道奇隊孟西（跑者）打出全壘打後跑壘。（路透）

世界大賽今天進行關鍵的第五戰，贏球一方將「聽牌」，道奇隊王牌左投克蕭（Clayton Kershaw）先發5.2局失2分，送出6次三振，生涯累積207K登頂季後賽三振王，道奇也以4：2擊敗光芒隊，在系列賽取得3勝2敗優勢，周三進行第六戰，道奇尋求隊史第7冠、1988年首座世界大賽金盃。

兩隊前4戰各取2勝，此戰由道奇克蕭對上葛拉斯諾（Tyler Glasnow），兩人都未投滿6局；道奇調度步步為營，克蕭第六局連解決兩人後，總教練羅伯茲（Dave Roberts）上場換投，儘管沒有上壘者，仍未讓陣中王牌有帶著優質先發退場的機會。

克蕭最終先發5.2局，被敲5安打、失2分，失分出現在第三局，迪亞茲（Yandy Diaz）的三壘打先送回1分，阿羅薩雷納（Randy Arozarena）再敲安打、帶有1分打點。

光芒馬格特（Manuel Margot ）第四局先盜二壘、靠失誤進占三壘，追平分兵臨城下，大膽盜本壘卻被克蕭快速回傳擋下，捕手史密斯（Will Smith）在本壘前將他阻殺出局，道奇守住1分領先。

道奇一路領先，首局貝茲（Mookie Betts）二壘打開啟攻勢，席格（Corey Seager）的安打為球隊首開紀錄，貝林格（Cody Bellinger）安打追加1分，彼得森（Joc Pederson）和孟西（Max Muncy）在第二局和第五局各敲一發陽春砲。

克蕭賽前累積季後賽201次三振，此役投出6K，也讓他超越韋蘭德（Justin Verlander）的205K，成為新科季後賽三振王。

光芒輸球也有紀錄誕生，連同此役在內，阿羅薩雷納累積27支安打，也超越2014年山多瓦（Pablo Sandoval），單一年度季後賽安打數寫下史上之最。

道奇 季後賽 羅伯茲

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