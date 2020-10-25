這是棒球比分？鏖戰4.5小時 台青棒賽2隊合拿60分

第8屆黑豹旗全國高中棒球大賽，延平高中（圖）25日與成淵高中鏖戰4小時24分鐘，終場延平以33比27拿下隊史黑豹旗首勝，球員開心潑水慶祝。（中華民國棒球協會提供）

台灣 黑豹旗青棒賽延平中學今天與成淵高中鏖戰4小時24分鐘，延平以33比27拿下隊史黑豹旗首勝，兩隊合計拿下60分、是繼2014年成功商水87比0擊敗竹圍高中後，單場總得分最高賽事。

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2020年黑豹旗全國高中棒球大賽延平中學今天在台體大棒球場與成淵高中交手，兩支社團球隊場上展現驚人毅力。

兩隊首局各拿3分，成淵2局靠著4安、4保送、4次守備失誤，一口氣打了15人次攻下11分大局；延平2局下追分，靠單局5次保送、5次失誤，沒有敲出任何安打，一口氣打了10人次，追回7分。

成淵3局拿2分，延平3局下再添6分、16比16扳平比數；成淵4局上再拿2分，延平4局下靠著二壘打開啟攻勢，再靠著觸身球保送、接連暴投、四壞保送，單局再追4分，以20比18超前比分。

兩隊6局打完延平24比20領先，成淵7局追回3分，延平7下再起攻勢，靠著單局5次四壞保送、2次失誤、1支安打，一口起再添7分、奠定勝基。

兩隊打滿9局，除了6局上沒有拿下分數外，兩隊局局得分，兩隊合計出現22次守備失誤。延平雖然僅敲出7支安打，但對手送上20次四壞保送、5次觸身球保送，還有24次暴投、14次守備失誤，讓延平順利搶下隊史黑豹旗首勝。

黑豹旗史上單場最多得分為2014年科班球隊成功商水以87比0擊敗社團球隊竹圍高中，今天比賽為繼2014年後黑豹旗單場總得分最高。延平搶下勝利，下一場比賽將與宜蘭高中交手。