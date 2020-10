世界大賽G4／道奇再見失誤 光芒2勝扳平戰局

世界大賽第4戰打得激情,光芒隊靠著4發全壘打攻下6分,但打完8局仍落後1分,最終在9局下靠著菲力普斯(Brett Phillips)敲安後又造成再見失誤,以8:7逆轉道奇 隊,將戰績扳平。

9局下光芒隊以6:7落後,道奇隊派上簡森(Kenley Jansen)關門,但被敲安又出現保送,2出局後光芒隊攻占一二壘,菲力普斯敲出外野安打,結果外野手先漏球,回傳後捕手又漏接,一壘跑者眼見要被夾殺,卻成功衝回本壘,拿下再見分。

Brett Phillips with a base hit and after a wild play at home 2 runs score to win it for the Rays (+143 ML) @betthebases

pic.twitter.com/9RC2vihZnl