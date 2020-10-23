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世界大賽G3／布勒6局10K好投 助道奇奪第2勝

記者蘇志畬／綜合報導
先發投手布勒6局失1分好投，助道奇戰績取得2勝1敗的領先。（路透）
先發投手布勒6局失1分好投，助道奇戰績取得2勝1敗的領先。（路透）

休兵一天後，世界大賽第三戰23日開打，道奇隊前4局就攻下5分，加上先發投手布勒（Walker Buehler）6局失1分的好投，以6：2擊敗光芒隊，戰績取得2勝1敗的領先。

布勒前4局雖有1次保送，但配合一次雙殺，僅面對12人次的「最低消費」，直到5局下才因馬格特（Manuel Margot）、亞當斯（Willy Adames）兩支二壘打丟掉一分。

布勒總計投完6局，用93球，被敲3安，拿下勝投，另有1次四壞保送，投出10次三振不僅是生涯季後賽個人單場新高，季後賽連續11場出賽都投出6次以上先發，也是大聯盟紀錄。

道奇隊得分在1局上就開張，透納（Justin Turner）從摩頓（Charlie Morton）手中轟出陽春砲，也是個人生涯季後賽第11轟，追平史耐德（Duke Snider）保持的隊史紀錄；3、4兩局道奇隊各添2分，6局上巴恩斯（Austin Barnes）再補上陽春砲。

光芒隊菜鳥阿羅薩雷納（Randy Arozarena）在9局下的陽春砲雖僅追回1分，卻是個人今年在季後賽的第8轟，追平季後賽最多轟的聯盟紀錄，與2002年邦茲（Barry Bonds）、2004年貝爾川（Carlos Beltran）與2011年克魯茲（Nelson Cruz）並列。

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