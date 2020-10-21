世界大賽G2／光芒6：4扳回一城 勞爾雙響砲轟垮道奇

光芒勞爾5局再度轟出2分全壘打，單場雙響砲，進帳3打點。(路透)

光芒隊今天靠著勞爾（Brandon Lowe）雙響砲，加上先發投手史奈爾（Blake Snell）的壓制，以6：4擊敗道奇 隊，在世界大賽第二戰奪勝，也將戰績扳成平手。

勞爾今年季後賽有些低潮，前15場出賽雖有1轟，不過僅敲出6支安打，打擊率1成07，光芒隊總教練凱許（Kevin Cash）給予信任，持續排在先發二壘手，獲得回報。

勞爾先在首局轟出陽春砲，5局上也有一發2分砲，一人包辦3分打點，勞爾的單場雙響砲，也讓光芒在今年季後賽的團隊全壘打數推進到28轟，打破2002年巨人隊、2017年太空人隊的27轟大聯盟紀錄。

光芒隊另外3分則由溫多（Joey Wendle）貢獻，4局上在2出局、一二壘有人時，敲出深遠的二壘打，攻下2分打點，6局上則是在一三壘有人時，高飛犧牲打送回崔志萬。

光芒隊先發投手史奈爾前4局未被敲安，無安打的表現在5局上破功，2出局後投出保送，又被泰勒（Chris Taylor）一棒轟出全壘打，接下來又有1次保送、1次安打，被換下場，總計4.2局被敲2安，失2分，送出9次三振。

道奇隊靠著全壘打不斷追分，泰勒在5局下轟出2分砲後，6局下史密斯（Will Smith）、8局下席格（Corey Seager）各轟出一發陽春砲，不過後續未能再添分數。