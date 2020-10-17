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影帝級守備！他攔截全壘打騙過全場 打者傻傻跑完壘

中央社／洛杉磯16日電
運動畫刊網站以「台灣外野手」介紹林哲瑄，截圖有如三格漫畫，並列呈現他躍上牆頭接殺小白球、打者吃驚表情、案情逆轉的笑容。（圖取自運動畫刊網頁si.com）
運動畫刊網站以「台灣外野手」介紹林哲瑄，截圖有如三格漫畫，並列呈現他躍上牆頭接殺小白球、打者吃驚表情、案情逆轉的笑容。（圖取自運動畫刊網頁si.com）

台灣外野手若無其事攔截全壘打，騙過整座棒球場的人」職棒球星林哲瑄在台南球場的守備美技加上演技，吸引大聯盟官網、世界體育中心、運動畫刊等美國權威媒體關注。

在Instagram有1946萬人追蹤的運動頻道ESPN招牌節目「世界體育中心」（SportsCenter）今天貼出台灣Eleven Sports頻道的英語轉播片段，文字寫「所有人都以為是全壘打，但他接到了」。

創立近70年的老牌雜誌「運動畫刊」（Sports Illustrated）網站以「台灣外野手」介紹林哲瑄，截圖有如三格漫畫，並列呈現他躍上牆頭接殺小白球、打者吃驚表情、案情逆轉的笑容，標題稱林哲瑄「騙了全場觀眾」。

回顧當時場面，客隊富邦悍將與主隊統一獅第6局戰成2：2，打者潘傑楷把球轟向中外野深處。林哲瑄追著球來到牆前，一躍而起，把手套伸上了牆頭，只見他落地時看起來垂頭喪氣。

林哲瑄的肢體語言讓人誤以為球已飛出牆外。觀眾歡呼慶祝，潘傑楷像英雄一樣繞完壘包回到休息室，但最後一刻劇情逆轉，林哲瑄冷靜地從手套裡把球拿出來，露出笑容。

「知道真相的只有4個人」運動畫刊記者看得仔細，除了林哲瑄本人知道這球已經接殺，牆外有3個等著撿球的球迷，近距離目睹了這球憑空消失，露出不可置信的表情。

美國職棒大聯盟官網報導，介紹林哲瑄這名曾效力波士頓紅襪隊的前大聯盟球員。官網稱「這名中華職棒外野手唬了每個人」，騙過了打者、裁判、電視主播還有觀眾席上每個人。

大聯盟官網把林哲瑄的美技與道奇球星貝林格（Cody Bellinger）互相比較。貝林格10月7日在國聯分區賽，同樣在全壘打牆前起跳，空中攔截了一記就要飛出去的長程砲火。

大聯盟官網打趣問讀者「當你沒收了一記全壘打，你會怎麼做？」有像人貝林格這樣，還沒落地就開始大肆慶祝；或者像是林哲瑄這樣，反應好像很沮喪，讓全場誤以為他沒接到球。

林哲瑄的美技轟動推特，台灣Eleven Sports頻道的英文轉播推波助瀾，影片幾個小時內觀看次數破50萬。推特上擁有900萬粉絲的運動媒體「看台報告」（Bleacher Report）也分享這則影片。

報導小聯盟的記者戴克斯特拉（Sam Dykstra）推文說：「美國東岸上午10時22分，前紅襪外野手林哲瑄已經締造本日最佳美技。」

林哲瑄。（記者劉學聖／攝影）
林哲瑄。（記者劉學聖／攝影）

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