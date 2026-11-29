韓菲出席「媽祖在人間」見面會。記者沈昱嘉／攝影

AI摘要 文章摘要整理： 王中平與女兒韓菲同台演出，談及先前為她發片投入近千萬元，強調那是陪孩子完成作品的付出，不必以賠賺看待。

王中平、王彩樺、韓菲等29日出席民視新戲「媽祖在人間」於士林慈諴宮舉行的見面會，2026年九合一選舉剛落幕，幾家歡樂幾家愁，王中平難得吐露心聲，有感而發表示：「珍惜可以挑選要吃臭豆腐或麵線的幸福。」

王彩樺日前曾參與新北市參選人蘇巧慧的選前之夜，對於選舉結果，她淡然表示：「不要問這個，這晚已經過去了，各自努力。」王中平則提到，近期國際局勢不平靜，台灣也剛經歷選舉，能理解民眾面對結果時的心情起伏。他認為，生活中還能自由選擇要吃蚵仔麵線或臭豆腐，就是一種幸福，也希望透過戲劇將媽祖慈悲、溫柔的力量傳遞出去。

王中平與女兒韓菲父女檔共同演出「媽祖在人間」，3年前為支持女兒發片，他找來兩位金主朋友共同出資新台幣近千萬元，韓菲也毅然決然自加拿大多倫多大學休學返台，正式踏入演藝圈，無奈首張專輯推出後不如預期，讓她整整一年陷入低潮，一度對自己產生懷疑。王中平也因此被外界形容慘賠千萬，對此他坦言：「在孩子的人生裡做了一個作品，本來就是要花的錢，無所謂賠錢或賺錢。」認為能陪伴女兒完成作品，就是一份值得的付出。

王彩樺23歲的大女兒庭庭也踏入演藝圈，曾參與實境節目、廣告及公益影片演出。談到陪伴女兒走演藝路的心得，王彩樺認為，最重要的是內心要夠強大，不要過度內耗，也以自己一路走來經歷的挫折鼓勵女兒，凡事保持正向思考，快樂做自己。

黃登楷(左起)、麗蓉、徐千京、王中平、王彩樺、韓菲、王品澔出席「媽祖在人間」見面會。記者沈昱嘉／攝影

王中平出席「媽祖在人間」見面會。記者沈昱嘉／攝影

王彩樺出席「媽祖在人間」見面會。記者沈昱嘉／攝影