沈建宏爆行李箱糾紛。圖／截自沈建宏臉書

AI摘要 文章摘要整理： 沈建宏被網友指控未經同意拿走行李箱、換走物品並撕除貼紙，但他強調雙方有溝通同意，已蒐證並不排除提告求償。

童星出身的沈建宏近年在新加坡 擔任駐唱歌手並投入醫美等副業，頻當空中飛人之際，他近日竟爆出行李箱紛爭，一名網友今（29日）在社群平台Threads 公開雙方對話紀錄，指控沈建宏未經同意，擅自拿走他放在新加坡宿舍的行李箱，不僅將箱內衣物全數取出，還裝入自己的物品帶往韓國，之後甚至轉交給朋友使用，行李箱輾轉經過3個國家才終於回到台灣。更讓原PO難以接受的是，拿回行李箱後，發現原本貼在箱上的旅行紀念貼紙全被撕掉。對此，沈建宏發聲否認指控，強調借用均經雙方溝通同意，絕無「偷竊」情事。

帳號為「kai__kai」的網友透露，沈建宏當時人在新加坡，未經同意便拿走宿舍內的行李箱，甚至挑走自己最貴的一咖，將原本放在裡面的衣服全部取出，換成自己的物品帶往韓國，之後又轉交給朋友使用，最後才由對方友人帶回台灣。他氣憤強調：「我從頭到尾都沒有同意過。」

原PO表示，拿回行李箱後發現原本貼在箱上的旅行貼紙全被撕除，每張都是自己到過不同地方的回憶，讓他相當心疼。他也質疑對方至今不願承認錯誤，直言：「想用別人的東西，先開口問，等人家答應了才叫借。」更質疑對方行為是否涉及偷竊。

對此，沈建宏透過聲明反擊，表示相關物品借用均經雙方溝通並取得同意，網路貼文將片段內容拼接解讀，與實際往來脈絡完全不符，強調絕無偷竊情事。他也表示，已完整保存對話紀錄、時間脈絡及網路貼文證據，針對不實指控、名譽損害及個資不當揭露等情事，將交由律師團隊評估，不排除提出刑事告訴及民事求償，並呼籲網友勿以訛傳訛。令人不解的是，沈建宏在聲明上註明的日期竟是「113年」（應為115年)，看來是忙中有錯。

沈建宏聲明日期筆誤。圖／截自沈建宏臉書