王若琳(右)、陳珊妮碰撞出全新火花。圖／索尼音樂提供

AI摘要 文章摘要整理： 陳珊妮與王若琳首度合作原聲帶並開Podcast對談，談復古音樂、創作想像與入行初衷，也透露兩人都想用更好聽的作品回應當年的華語流行樂。

王若琳、陳珊妮在影集「微醺大飯店」原聲帶首次合作，進一步錄製Podcast分享各種想法，也以酒來形容對方。陳珊妮稱王若琳是高梁芭樂綠茶，「其實很烈，喝了杯後就醉茫茫」；王若琳認為陳珊妮像是有很多層次、很強烈的威士忌。

兩人同樣都對復古風相當著迷，這回在錄音室聽了許多中森明菜的歌曲，希望抓住80年代的味道，卻讓王若琳吃足苦頭，最後靠想像麥可傑克森會怎麼唱而過了心中那關。

陳珊妮得知後嚇了一跳，直呼好特別，「妳通常想像的都跟別人不太一樣，因為妳會有自己的想像，不見得會和我的想像一樣，我滿能接受這件事情，因為對我來說，有想像就是一件很好的事」。

談到創作華語歌曲，陳珊妮直言是當時在電台聽到的華語流行音樂太討厭、太難聽，「你要怎麼去改變這些事情，就是自己開始創作，因為你覺得別人難聽，就是要拿出好聽的東西」。

王若琳深有同感，自認也是從同角度出發，「剛入行時有很大的壓力，想去解釋那時候的音樂不代表我，希望可以保護自己的品味和喜歡的東西，就很有力量去做出自己的東西」。

陳珊妮透露這幾年除了調理身體，也發現音樂成了Reels的Background ，「好難講一些比較深的東西，不如做一些別的事情」。放慢創作腳步的她去做金音獎頒獎典禮，也製作影視作品原聲帶，「我很喜歡做複雜的事情，不喜歡做簡單的的事」。兩人合作的「Lush Life」Podcast已經上線，下集預計12月2日上線。