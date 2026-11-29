張鈞甯談AI劇的衝擊。記者沈昱嘉／攝影

AI摘要 文章摘要整理： 張鈞甯談AI短劇的套路與解壓功能，表明不授權AI用肖像，並強調演員創作的個人性，同時提醒投資應量力而為。

張鈞甯近期為新戲台版「我們的藍調時光」宣傳，談及近年AI快速發展，從影視製作到AI短劇都掀起討論。她坦言，曾經看過AI短劇，甚至一度被劇情吸引，直到看到付費解鎖結局才發現，許多作品其實套路相似，主角復仇、情節反轉，都是常見公式。不過她也認為，AI短劇對現代人而言具有快速解壓的功能，「工作壓力很大，有時候不想思考，就想看一些讓我很開心的東西」，認為這類作品仍有存在意義。

面對AI可能使用藝人肖像製作短劇，張鈞甯態度明確表示不會授權。她認為，表演對自己而言仍是非常個人化的創作，希望每個角色都是經過自己的真心詮釋，而不是只有肖像出現在作品中。「我比較在意的是，我參與這個作品的過程當中，自己感受到什麼，以及賦予它什麼樣的能量。」她也表示，角色會反過來影響演員的生命，不同年紀、不同人生經歷，對同一角色都可能有截然不同的理解，這正是演員最有趣的地方。

張鈞甯認為，最好的投資還是自己的作品，「它不會跟著外在環境而浮動」，只要全心投入，就能從中獲得回饋。面對近期股市波動，她也提醒，不要讓投資影響生活，更不要影響心情，「壓力就不會那麼大」，尤其不應動用生活急需的資金，才能避免因市場起伏而承受過大壓力。

張鈞甯(左起)、製作人柴智屏、鄭人碩、安心亞演出「我們的藍調時光」。圖／米神國際提供