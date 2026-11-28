言承旭帶來solo曲。記者林士傑／攝影

AI摘要 文章摘要整理： F✦FOREVER恆星之城台北大巨蛋開唱，言承旭、吳建豪、周渝民與阿信合體演出，言承旭感謝多位貴人，並透露仔仔曾在迷惘時激勵他持續努力。

「F✦FOREVER恆星之城」28日起一連兩天閃耀台北大巨蛋，由於上周才結束上海場，設備搬運不及，相信音樂斥資5億新台幣(1515萬美元)重新打造極致舞台，言承旭、吳建豪、周渝民和五月天 阿信站以黑色勁裝帥氣演唱「放手一搏」登場，現場4萬人尖叫聲此起彼落。

言承旭對阿信表達深深的感謝，爆料錄製「愛人啊」一曲時，覺得自己唱得很差，「我想阿信應該不會組這團體了」，阿信深情款款地說：「不會，我那天覺得你唱得很好，我聽到了無限的可能性，你會愈來愈好、愈來愈熱情，不怕接受所有愛你的人的愛。」

solo舞台中，他身穿15公尺巨型羽翼，宛如墜落凡間的黑天使，極具張力的演出，將失去摯愛的刻骨銘心與淒美詮釋得淋漓盡致，吸住全場目光，他感性告白：「今天有特別的人來到現場，她在我心中是個很美好、很美好的存在。」而這人就是當初他的伯樂柴智屏，他說：「謝謝給我們生命，讓我跟仔仔、吳建豪站在台上，謝謝你當初願意冒這個險，用我們幾個不懂事的小孩。」

他也感謝夥伴，表示吳建豪跟他分享心裡的話，而仔仔也是激勵他的人，「他一定不知道 ，我曾經好幾年很迷惘，不知道自己能做什麼，但我有看到他戲劇上的表現，他激發我想成為好好在這條路上努力的人」。言承旭也感謝阿信：「讓我們有機會站上台，真的在你身上學到好多，看到很多溫暖的一面。」

吳建豪則感嘆：「你們知道在大巨蛋意義有多麼重要嗎？它代表22歲的我來到亞洲追求一個夢想，然後能夠真的追到某一個小部分。」他也感恩出道以來的貴人，特別感謝阿信和相信高層艾姐，「她找了我很久，我一直拒絕，她非常有耐心，包容…」吳建豪說這這忍不住哽咽，平復了情緒後才緩緩說：「她包容我所有恐懼，給我更多勇氣站在這舞台上。」

言承旭以黑天使造型現身。記者林士傑／攝影

言承旭身材相當好。記者林士傑／攝影

言承旭感謝身旁夥伴一路相挺。記者林士傑／攝影

言承旭在台上感謝柴智屏。記者林士傑／攝影

言承旭穿上薄紗裝。記者林士傑／攝影