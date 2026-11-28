迪娃卡索在22年後跟母親飾演同一角色。圖／車庫娛樂提供

AI摘要 文章摘要整理： 《自由之聲》導演亞歷杭德羅蒙特沃德新作《西元0年》改編自《馬太福音》，以耶穌誕生、逃亡與希律王追殺為主軸，打造帶有靈性驚悚感的聖經故事。

全球票房破2.5億美元「自由之聲」導演亞歷杭德羅蒙特沃德（Alejandro Monteverde）最新力作「西元0年」改編自「聖經．馬太福音」，除了帶領觀眾重返耶穌誕生的歷史時刻，也希望將電影所傳遞的希望與光芒延續到戲院之外。

影片來源：YouTube@GaragePlay 車庫娛樂

「西元0年」以耶穌降生作為故事主軸，蒙特沃德表示，他希望觀眾能以「截然不同的方式」體驗這個熟悉的故事，「身為電影製作人，我開始對一件自己過去從未真正思考過的事情深深著迷：這是一個嬰兒從出生那一刻起，就遭到迫害的故事。這讓整個故事增添了一種出乎意料的危險感與迫切性。」

他又說：「但從本質上來說，這也是一個關於光明如何在充滿恐懼與不確定性的世界中逐漸浮現的故事。」他補充道：「黑暗與光明之間的拉鋸，在許多層面上，正是這部作品成為一部靈性驚悚片（spiritual thriller）的原因。」

美國男星吉姆卡維佐早年曾在梅爾吉勃遜（Mel Gibson）執導的「受難記：最後的激情」飾演「耶穌」，如今他在「西元0年」角色立場大轉換，搖身一變成為誓死要消滅耶穌的「希律王」。透過特殊化妝，吉姆卡維佐變成滿臉橫肉的暴虐君主，完全看不到過去帥氣硬漢形象。

義大利 女星莫妮卡貝魯奇曾在「受難記：最後的激情」裡飾演「聖母瑪利亞」，如今，輪到她與法國男星文森卡索（Vincent Cassel）的女兒迪娃卡索（Deva Cassel）在「西元0年」裡飾演同一個角色，頗有「母女交棒」的感覺。

對於在22年後跟母親飾演同一角色，迪娃卡索表示：「我覺得這真的只是個巧合。或許這是一種繞了一圈、回到原點的奇妙緣分，也或許不是。但無論如何，我都非常感激，也很高興能參與這麼棒的製作。」

迪娃卡索透露，母親曾給予她一些建議，告訴她該如何詮釋這位備受尊崇的「聖經」人物，並將重點放在角色的尊嚴與人性上。迪娃卡索表示：「對於我決定投入的每一件事，她始終都給予我極大的支持。」她也補充，莫妮卡貝魯奇鼓勵她「仔細聆聽這個角色在人性本質上的需求」。

電影「西元0年」故事描述殘暴多疑的希律王（吉姆卡維佐 飾）聽聞預言，將有一位改變歷史的嬰孩降生，未來將奪走他的王位。為了保住權力，希律王下令屠殺伯利恆所有的男嬰。年輕的瑪利亞（迪娃卡索 飾）與約瑟只能帶著剛出生的孩子逃亡，在希律王的血腥追殺下，守護這個被寄予救世希望的生命。該片預計在美12月11日上映。

吉姆卡維佐搖身一變成為誓死要消滅耶穌的「希律王」。圖／車庫娛樂提供