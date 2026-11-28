4人身材、狀態都保持得相當好。記者林士傑／攝影

AI摘要 文章摘要整理： 「F✦FOREVER恆星之城」在台北大巨蛋登場，五月天阿信與F4同台飆唱，四萬名觀眾見證華麗舞台、個人solo與充滿情誼的合作演出。

「F✦FOREVER恆星之城」28日起一連兩天閃耀台北大巨蛋，由於上周才結束上海場，設備搬運不及，相信音樂斥資5億重新打造極致舞台，言承旭、吳建豪、周渝民和五月天 阿信以黑色勁裝帥氣演唱「放手一搏」登場，現場4萬人尖叫聲此起彼落，阿信更寵粉表示不怕超時，開玩笑說有金主「有吳建豪的媽媽（付錢）！」

4人各有solo舞台，吳建豪大展舞王魅力，長達20分鐘毫不喘息唱跳，搭配炫目奪人的燈光與迷幻視訊，氣勢極度震撼；苦練電吉他的周渝民，徹底顛覆以往深情內斂的「抒情王子」形象，爆發狂野的搖滾能量；身穿15公尺巨型羽翼的言承旭，宛如墜落凡間的黑天使。而五月天阿信攜手師弟妹黃霆睿與魏嘉瑩同台飆演，火花滿滿。

去年擔任五月天「5525 回到那一天」台北大巨蛋最終場嘉賓，也因此促成與阿信的緣分，開啟「F✦FOREVER恆星之城」之旅。回想這一路，吳建豪率先說：「我們回來了，謝謝阿信帶我們回來。」阿信笑說，感覺好像過了100年，但其實就發生在去年，周渝民調皮說感覺完全不一樣，「那次是當五月天嘉賓，好像搞砸了也沒關係…你們有遇過把你們搞砸的嘉賓嗎？」阿信溫柔說搞砸也沒關係，周渝民笑說：「那我們也很驕傲！」

阿信心有所感：「我必須說，你們沒有搞砸任何事，跟你們四個一起唱『流星雨』，可以說是此生無憾，我們去那麼多地方、唱那麼多次，是我一生都沒有想到的。」

4人氣勢十足。記者林士傑／攝影

4人合體，帶來許多回憶殺。記者林士傑／攝影

左起言承旭、周渝民、吳建豪、五月天阿信。記者林士傑／攝影

阿信一出場尖叫聲不斷。記者林士傑／攝影

言承旭（左）、五月天阿信合唱，2人深情相擁。記者林士傑／攝影