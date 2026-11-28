旅日女星「美人魚」陳惠珠92歲離世 曾演「東京假期」
曾以「美人魚」聞名的旅日影星陳惠珠於11月19日辭世，享耆壽92歲；她從泳壇、台日影壇到空手道推廣，留下跨界傳奇人生。
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曾以「美人魚」聞名的旅日影星陳惠珠於11月19日辭世，享耆壽92歲；她從泳壇、台日影壇到空手道推廣，留下跨界傳奇人生。
1950、60年代紅極一時的影星「美人魚」陳惠珠，女兒淺井星光近日在社群平台X發布訃聞，證實陳惠珠已於11月19日清晨1時06分辭世，享耆壽92歲，走完跨越泳壇、台日影壇與武術推廣的傳奇一生。陳惠珠當年離台時曾在機場對送行粉絲承諾「一定會回來」，這個心願最終未能實現。
陳惠珠出生於日治時期台中自幼接觸京劇與舞蹈，就讀台中女中時期更在省運動會仰式項目5度摘金，贏得「省運之花」與「美人魚」封號。憑藉亮眼外型與泳舞雙棲的才藝，她獲得日本東寶電影公司旗下藝能學校延攬赴日深造，以「淺井惠子」之名成為東寶首位外國籍女演員。
陳惠珠曾演出李香蘭息影作「東京假期」及「社長學ABC」系列電影；返台後則成為中央電影公司首位本省籍基本演員，在台日銀幕都留下身影。離開影壇後，陳惠珠與日本空手道家淺井哲彥結為連理，放下演藝光環，運用語言專長陪伴丈夫將空手道推向國際，因此被外界譽為「台灣空手道之母」。
淺井星光在訃聞中透露，母親此前經歷約一個月的病危，一度出現好轉跡象，卻仍不敵病魔離世，感嘆還沒來得及聽見母親回顧自己的一生，對方就已謝幕，當年對送行粉絲喊出的返台承諾也始終沒能兌現。
由於事出突然，家屬已於11月26日守靈、27日舉行僅限近親參與的告別式，預計於2027年1月舉辦追思會。淺井星光最後寫下對母親的道別：「媽媽，92年來真的辛苦了。妳終於可以到爸爸身邊了。願妳永遠燦爛、美麗。」
她由女兒淺井星光在X平台證實，於11月19日清晨1時06分離世，享耆壽92歲。家屬也已安排守靈、告別式與後續追思會。 她出生於台中，從小接觸京劇與舞蹈，就讀台中女中時在省運會仰式項目5度奪金，兼具泳技與舞台魅力，因此獲得「省運之花」與「美人魚」封號。 陳惠珠與日本空手道家淺井哲彥結婚後，淡出影壇，運用語言專長協助丈夫推廣空手道，促成其國際發展，因此被外界尊稱為「台灣空手道之母」。
精華 FAQ
她由女兒淺井星光在X平台證實，於11月19日清晨1時06分離世，享耆壽92歲。家屬也已安排守靈、告別式與後續追思會。
她出生於台中，從小接觸京劇與舞蹈，就讀台中女中時在省運會仰式項目5度奪金，兼具泳技與舞台魅力，因此獲得「省運之花」與「美人魚」封號。
陳惠珠與日本空手道家淺井哲彥結婚後，淡出影壇，運用語言專長協助丈夫推廣空手道，促成其國際發展，因此被外界尊稱為「台灣空手道之母」。
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