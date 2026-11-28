陳惠珠。(本報系資料照)

AI摘要 文章摘要整理： 曾以「美人魚」聞名的旅日影星陳惠珠於11月19日辭世，享耆壽92歲；她從泳壇、台日影壇到空手道推廣，留下跨界傳奇人生。

1950、60年代紅極一時的影星「美人魚」陳惠珠，女兒淺井星光近日在社群平台X發布訃聞，證實陳惠珠已於11月19日清晨1時06分辭世，享耆壽92歲，走完跨越泳壇、台日影壇與武術推廣的傳奇一生。陳惠珠當年離台時曾在機場對送行粉絲承諾「一定會回來」，這個心願最終未能實現。

陳惠珠出生於日治時期台中自幼接觸京劇與舞蹈，就讀台中女中時期更在省運動會仰式項目5度摘金，贏得「省運之花」與「美人魚」封號。憑藉亮眼外型與泳舞雙棲的才藝，她獲得日本 東寶電影公司旗下藝能學校延攬赴日深造，以「淺井惠子」之名成為東寶首位外國籍女演員。

陳惠珠曾演出李香蘭息影作「東京假期」及「社長學ABC」系列電影；返台後則成為中央電影公司首位本省籍基本演員，在台日銀幕都留下身影。離開影壇後，陳惠珠與日本空手道家淺井哲彥結為連理，放下演藝光環，運用語言專長陪伴丈夫將空手道推向國際，因此被外界譽為「台灣空手道之母」。

淺井星光在訃聞中透露，母親此前經歷約一個月的病危，一度出現好轉跡象，卻仍不敵病魔離世，感嘆還沒來得及聽見母親回顧自己的一生，對方就已謝幕，當年對送行粉絲喊出的返台承諾也始終沒能兌現。

由於事出突然，家屬已於11月26日守靈、27日舉行僅限近親參與的告別式，預計於2027年1月舉辦追思會。淺井星光最後寫下對母親的道別：「媽媽，92年來真的辛苦了。妳終於可以到爸爸身邊了。願妳永遠燦爛、美麗。」

陳惠珠離世，享耆壽92歲。(圖／摘自X)

陳惠珠靈堂曝光。(圖／摘自X)