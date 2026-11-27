周渝民跨越半個地球，將義大利美景及帥照收錄成冊。圖／相信音樂提供

AI摘要 文章摘要整理： 周渝民在演唱會前夕推出限定寫真EP，並苦練電吉他，於大巨蛋SOLO舞台以重新編曲的歌曲展現搖滾爆發力，也與好友們同台留下驚喜演出。

言承旭、吳建豪、周渝民與五月天 主唱阿信明（28）起一連兩天要在台北大巨蛋舉辦「F✦FOREVER恆星之城」演唱會，在開唱前夕，周渝民推出「BETWEEN DAYS」限定寫真EP，把他跨越半個地球，在義大利 美景及帥照獻給歌迷。

周渝民為了演唱會苦練電吉他，一有時間就窩在琴房彈奏，因此在這次旗艦版演出的SOLO舞台上，將一路從抒情到搖滾，「愛在愛你」、「我不是F4」，「我在想你的時候睡著了」、「愛你一萬年」等歌重新編曲，展現音樂搖滾爆發力。

他曾透露自己從言承旭、吳建豪與五月天阿信身上獲得許多表演靈感，並表示：「當我彩排完，會坐在觀眾席看大家彩排。看到Van Ness彈吉他對音樂忘我的感覺，我決定要向他好好看齊，努力學習！」

吳建豪也時常鼓勵他，喊話兩人有天要在台上一起彈吉他。這個約定最終在上海場實現，兩位好友在台上盡情飆吉他的畫面，讓全場歌迷看得十分過癮；當天擔任演唱會製作人的五月天阿信更驚喜加入，拿起鼓棒為「愛你一萬年」伴奏，為這段演出注入滿滿的兄弟情，給了全場驚喜。

周渝民為帶給歌迷全新感受，苦練電吉他。圖／相信音樂提供