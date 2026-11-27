導演王德健（左）、袁澧林分享拍攝「第四幕」趣事。記者林士傑／攝影

AI摘要 文章摘要整理： 袁澧林以《第四幕》奪下第63屆金馬獎影后，片中挑戰一人分飾3角，她也談及與馮德倫合作、訓練過程及曾試鏡落選後再獲演出機會的心路歷程。

袁澧林以電影「第四幕」拿下第63屆金馬獎最佳女主角。她透露，自己與導演王德健早有革命情誼，還沒收到劇本就一口答應演出。王德健笑說，這次特別為她量身打造角色，刻意呈現過去從未展現的一面，讓她笑虧：「他想把我拍壞！」

袁澧林在片中飾演素人女演員，挑戰一人分飾三角的「戲中戲」，從無辜小女生到最後大反轉，精湛演技令人讚嘆。該片男主角是馮德倫，袁澧林形容他是「潮叔」，不只參與基礎訓練，連聲音、動作及肢體課程都一起上。被問到自己舞台劇經驗較豐富，是否曾向馮德倫分享表演訣竅，她驚呼：「我哪敢分享訣竅！他反過來指導我才可以吧！」她也笑說，新一代演員看到上一代厲害的前輩，總會帶著崇拜的心情。

她與王德健的緣分始於2019年，當時她參加為期3個月的演員訓練營，王德健擔任副導演，兩人朝夕相處，還得接受武打、吊鋼絲等訓練，各種老師輪番上陣，讓她形容簡直像被「五馬分屍」，也因此建立深厚情誼。

談到「戲中戲」的拍攝挑戰，袁澧林表示，前段必須呈現角色的青澀，後段又要展現成熟演技。她透露，拍完相關戲分後，導演感動得當場落淚，讓她印象深刻。她也認為，現在看到完成的成果，雖然還不到100分，但整體完成度相當高。

袁澧林坦言，至今仍覺得演技有許多進步空間，回憶當年參與「窄路微塵」試鏡，原本在二選一中落選，後來因原定演員無法演出，又多了兩次機會，讓她喜出望外。她直到現在仍抱著「你要我做什麼都可以，我什麼都可以演給你看」的心情，全力爭取角色。「第四幕」在台上映中。

袁澧林一舉拿下金馬最佳女主角。記者林士傑／攝影