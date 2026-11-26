劉亦菲2022年與陳曉(見圖)合作「夢華錄」，組成「顧盼生輝」CP。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 劉亦菲傳出將於12月接演古裝劇《咸雪》，並有望再度與《夢華錄》男主角陳曉合作，但劇組尚未正式證實，消息仍屬傳聞。

大陸女星劉亦菲 終於傳出新戲動向。自2023年底拍完「玫瑰的故事」，劉亦菲至今已近3年沒進新劇組，何時重返螢光幕始終是劇迷關注焦點。近日傳出她有望於12月開拍古裝大戲「咸雪」，更盛傳將再度攜手「夢華錄」男主角陳曉 ，兩人相隔4年有望二搭，消息一出立刻引發討論。不過，目前劇組尚未正式公布演員陣容及開拍日期，相關消息仍有待證實。

劉亦菲近年接連憑藉「夢華錄」、「去有風的地方」及「玫瑰的故事」創造高話題度，從古裝俠女、田園療癒系女子到都會女性，戲路相當多元。尤其2022年與陳曉合作「夢華錄」，兩人飾演趙盼兒、顧千帆，感情線深受觀眾喜愛，至今仍是不少劇迷心中的經典螢幕CP。這次「咸雪」傳兩人將再度合作，讓不少「顧盼生輝」CP粉相當期待。

「咸雪」改編自天下塵埃同名小說，以清末兩淮鹽業為背景，描寫官商勾結、鹽稅弊案引發的家族血案。劇情講述宣城蘇家因試圖揭發鹽稅黑幕，遭吳、詹、丁三大家族聯手滅門，僅長女蘇靖瑤倖存。10年後，她化身富商遺孀重返宣城，與新任巡查特使沈一白聯手整頓鹽政、追查真相，替家族洗刷冤屈。劉亦菲傳將飾演蘇靖瑤，角色兼具復仇、經商及智鬥元素，有別於她過去較為人熟悉的古裝形象。

據傳該劇籌備已久，導演人選盛傳為執導「蒼蘭訣」的伊崢，不過，陳曉是否確定出演仍未獲官方證實。

據悉，劉亦菲曾透露，自己並不急著進組是希望找到真正能帶來驚喜、讓自己產生演出衝動的作品。戲劇作品雖暫時沒有新進展，她在時尚圈的曝光卻從未減少，LV、寶格麗等品牌活動及各大時尚盛典都能見到她的身影。

近日，劉亦菲經紀公司分享她搭高鐵前往上海出席活動的生活照，不過，有眼尖網友發現她手中的手機似乎已從過去長期使用的華為Mate X5摺疊機，換成蘋果手機，甚至有人猜測是最新款iPhone 18 Pro Max。由於手機型號及是否真正換機尚未獲本人確認，仍屬網友推測，但也意外成為這波新戲傳聞之外的話題。

劉亦菲(見圖)2022年與陳曉合作「夢華錄」，組成「顧盼生輝」CP。(取材自微博)