圭賢為品牌9周年慶生。(記者王聰賢／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 圭賢來台出席活動時，以中文問候並表示羨慕隊友始源在台Long Stay，盼自己也能再來台灣長住、順道走訪花蓮拍片。

韓國天團Super Junior成員圭賢26日出席活動，一登場便以標準中文親切問候：「大家好，我是圭賢！」最近隊友始源在台工作，在台灣到處趴趴走（台語，意指到處逛），還超接地氣在Threads四處回留言，相當活躍，圭賢說：「我真的很羨慕始源，我也很想再來台灣Long Stay！」

圭賢過去曾隨子團Super Junior-M（SJ-M）到台灣Long Stay，他表示當時中文還不夠好，現在很想把中文學得更流利，甚至直接用中文和大家交流，更點名超羨慕隊友始源近期在台灣工作並Long Stay的生活，直呼有機會想再在台灣Long Stay」；他也許願下一趟台灣行最想去「花蓮」走走並拍片上傳到個人頻道，期待能親自驗大家口中風景超美的花蓮之旅。

私下熱愛旅遊並經常拍攝旅遊Vlog的他，現場大方分享自己的旅行哲學，坦言自己是不折不扣的計畫控，早在出發前2個月就會開始規劃行程，笑喊：「我可是大J人！」還會不斷反覆修正路線；並笑說如果旅途中不幸迷路，絕對會立刻打開手機導航找路，「雖然冒險很有趣，但我還是比較偏向進行本來的計畫」。

被問到如果沒有網路會不會感到焦慮？圭賢毫不猶豫哀號：「啊⋯我是一天都撐不了，沒有網路都會很焦慮的人！」他解釋這時代無論走路或開車都得隨時查資料、看地圖，沒有網路根本無法旅行；他也自曝出國時不太購物，手機最常做的就是「找美食」和「找路」。

話雖如此，但他是小鳥胃，透露自己在路上看到計畫外的餐廳「只會經過、不會進去吃」，無奈笑說：「因為我食量很小，吃太多計畫之外的餐廳會吃不下，雖然很可惜，最近我也看很多吃播，很羨慕大家食量很大！」

圭賢狀態很好。記者王聰賢／攝影

圭賢開心打招呼。記者王聰賢／攝影

圭賢訪台出席品牌活動。記者王聰賢／攝影

圭賢比愛心很可愛。記者王聰賢／攝影

圭賢很敬業。記者王聰賢／攝影