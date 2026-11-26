蕭大陸（右）、侯怡君夫妻。（本報系資料照）

AI摘要 文章摘要整理： 張金鳳在多個節目影射侯怡君是「小三」遭控誹謗，高院認其言論雖有部分事實基礎，仍構成犯罪，改判拘役50日、得易科罰金定讞。

藝人蕭大陸前女友張金鳳上電視節目宣稱蕭大陸妻子、藝人侯怡君是介入她與蕭交往關係的第三者，侯女提告、張女被訴誹謗罪嫌，一審判張女3月得易科罰金之刑。案件上訴，台灣高等法院改判張女拘役50日，得易科罰金，全案定讞。

張金鳳2021年7月、8月在節目「新聞挖挖哇」、「命運好好玩」、「這！不是新聞」、「震震有詞」宣稱侯怡君是介入她與蕭大陸交往的第三者，影射侯是「小三」。

侯怡君認為，張金鳳的指摘毀壞她的名譽、貶抑她的人格，提告張金鳳涉及誹謗，張女被訴。法官曾傳喚蕭大陸作證，蕭證稱，他和侯怡君是在拍攝「九龍傳說」期間認識，2人在拍攝接近尾聲時才正式交往，他與張金鳳在一起已經是20多年前的事，表示兩任戀情並沒有重疊。

侯怡君證稱，她與蕭大陸還未交往前，蕭只有在前往拍攝地點時會順道載她，除此之外，並無其他互動，後來確認蕭與張女分手才進一步交往。

一審認為張金鳳「小三」言論已足以毀損侯怡君名譽，審酌張女沒有前科，但不思克制情緒，貶損侯怡君的人格名譽，法治觀念顯有不足，行為亦無足取，案發後又始終否認犯行，至今未曾道歉或獲得侯女諒解，考量現今網路使用的普遍性，言論傳播的速度等，對侯女影響甚鉅，依誹謗罪判張女3月得易科罰金之刑。

案件上訴，高院認為，張金鳳言論已構成誹謗罪要件，侯怡君雖是具知名度的演藝人員，但個人是否以及何時與他人發展男女感情，仍屬私人生活領域及人格自主範疇，不因演藝人員身分或知名度，而轉化為涉及公共利益的事項。

高院指出，張金鳳是感情關係一方當事人，言論是源於本人親歷的感情關係，有一定事實基礎，此與明知所述內容虛偽，仍為攻訐、羞辱他人，而故意捏造私德醜聞者相較，惡性較低，因此撤銷改判拘役50日，得易科罰金定讞。

張金鳳是蕭大陸前女友。（擷自臉書）