陳鴻經常在針貶時事。圖／摘自臉書

AI摘要 文章摘要整理： 蔡康永連日以「吃屎」意象發文暗喻選舉後又刪文，藝人陳鴻則公開回憶兩人過往互動，批評其言行帶有優越感，並質疑這類文字可能對青少年造成不良影響。

蔡康永 近來頻頻用文字暗喻選舉，另一位藝人陳鴻寫下當年兩人互動過程，並表示「現在還有人把狗跟人傻傻分不清楚，到現在我還是不理解為何要煽動教人去吃屎」。

選舉快到了，蔡康永日前才以「也許有某種原因，暫時沒辦法邁向自己想過的生活。但起碼可以不要故意邁向，自己不想過的生活，就算菜單上每道菜都令你不適，我們也沒道理特地矇眼去吃屎」發文。

昨晚又更新，「有人把每一桌的菜連同放菜的桌子通通收走了，應該是以為這樣，本來不吃屎的人，就會去吃屎了」。4小時吸引逾10萬人按讚，但於11月26日清晨刪除該則貼文。

陳鴻臉書寫下心情，「終於明白32年前我們在八德路TVBS大樓一起錄影，在化妝室裡幾乎0互動，讓人瞬間感覺到空間凝結，陰陽怪奇還有莫名優越感，後來得知他跟我的母親一樣都有公主病」。

他認為，「莫道是他人子弟，都當做自家兒女，到現在我還是不理解為何要煽動教人去吃屎」。

他說，青少年單純的跟一張紙一樣容易被同儕影響，不要半夜沒事無病呻吟詩情大發，口嗨發嗲玩文字遊戲刷存在感，先一起來關心現在的青少年的抗壓能力跟競爭力，究竟是否跟沒有嚴格要求如何積極學習價值觀正確的態度有關？

陳鴻臉書全文。圖／摘自臉書