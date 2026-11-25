張鈞甯分享投資心法。記者林士傑／攝影

AI摘要 文章摘要整理： 張鈞甯曾因投資生技股大賺1.6億元，如今面對台股震盪坦言AI股慘跌，並分享不讓投資影響生活、優先投入作品的心法。

張鈞甯2022年被爆以6016萬元購入生技股「藥華藥」，傳出至少獲利1.6億元（新台幣，約500萬美元），一舉被封為「女股神」。不過，她上個月出席活動時低調透露，手中股票已全數出清，目前仍持有部分AI股。近日台股 震盪不斷，她昨出席金飾品牌活動，被問及投資近況，坦言最近股市都是「極光」（股市慘跌的綠光），她笑說：「跟大家一樣。」也分享自己的投資心法。

張鈞甯認為，最好的投資還是自己的作品，「它不會跟著外在環境而浮動」，只要全心投入，就能從中獲得回饋。面對近期股市波動，她也提醒，不要讓投資影響生活，更不要影響心情，「壓力就不會那麼大」，尤其不應動用生活急需的資金，才能避免因市場起伏而承受過大壓力，看到帳面上不太好看，她笑：「這種時候就笑一下，想著今天關心一下好了，但看一下，接著還是去做別的事情。」

談到輝達創辦人黃仁勳近期因外遇風波引發討論，她笑稱對方應該是「史上最短離開又回來的老闆」，坦言事件相當複雜，也不太清楚實際發生什麼事，很難從道德層面評論。不過，她認為黃仁勳仍有許多值得學習之處，能夠透過自己的工作影響全世界金融市場，是一件非常厲害的事。

張鈞甯被傳曾獲利上億，一舉成為「女股神」。記者林士傑／攝影

曲家瑞(右起)、張鈞甯、丁春誠出席金飾品牌活動。記者林士傑／攝影

張鈞甯手上仍持有AI股，認為最好的投資是自己的作品。記者林士傑／攝影