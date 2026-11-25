曲家瑞出席金飾品牌活動，喊話演藝圈快來找她。記者林士傑／攝影

AI摘要 文章摘要整理： 曲家瑞出席活動時妙語如珠，評論黃仁勳回鍋與自己演藝現況，並透露仍以教學、繪畫為重，感情生活則被她笑稱幾乎都靠Gay好友相伴。

曲家瑞過去因犀利直率的風格，頻頻登上綜藝節目，尤其在「康熙來了」留下不少經典片段，至今仍被網友翻出重播。今(25日)她出席金飾品牌活動，提到輝達 執行長黃仁勳 11天閃辭又閃回，她不改快人快語性格，直言：「我沒有想到他回來得這麼快，但有猜到他應該不會離開，沒想到這麼快。我只能說，太差勁了，天下男人一樣爛！」談到近期與小S合體受到好評，坦言其實很期待有更多節目邀約，甚至自嘲：「金馬獎不找我、金鐘獎不找我、金曲獎也不找我，你看紅毯我都可以走！」

曲家瑞2015年逐步淡出綜藝與演藝工作，將主要重心轉回藝術創作與大學教職，先前曾上小S、派翠克節目「小姐不熙娣」掀起回憶殺，被問是否想重返演藝圈，她一連反問：「你覺得我適合娛樂圈嗎？真的假的？」聽到肯定的回答，自己又忍不住笑說：「我不相信！那怎麼沒有人來找我？」還不忘喊話歡迎各界提出工作邀約。

除了演藝工作，曲家瑞目前仍以教學為生活重心，也持續投入繪畫創作，透露已經累積一、兩百幅作品，經典兔子系列預計年底或明年初推出。她形容教書是自己最快樂的事情，認為現在的學生比以前更勇於表達自我，即使不認同老師的說法，也會直接說出來，讓她相當欣賞，甚至會為自己偶爾不夠好的說話口吻向學生道歉。她也透露有意繼續深造、挑戰博士學位。

至於感情生活，曲家瑞笑稱身邊幾乎都是Gay好友，自己反而成了最佳紅娘，「我都在促成他們的姻緣，自己都沒有了。」還開玩笑表示，身邊的男性朋友都是又帥又貼心，不但支持她、保護她，也非常理解她，甚至熱情喊話：「如果你們有興趣可以來找我，我今天貨源很多！」

曲家瑞(右起)、張鈞甯、丁春誠出席金飾品牌活動。記者林士傑／攝影

曲家瑞出席金飾品牌活動。記者林士傑／攝影

曲家瑞出席金飾品牌活動，品牌將雕刻大師朱銘的經典「太極」系列雕塑以純金工藝重新演繹為藝術擺件。記者林士傑／攝影