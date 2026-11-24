黃仁勳重返Nvidia台股起死回生…沈春華曝帳面相差8位數
黃仁勳重返輝達帶動科技股反彈，台股同步回升；沈春華則自曝因近期股市大跌，帳面獲利與虧損相差近8位數，並呼籲投資人重視紀律與風險控管。
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黃仁勳重返輝達帶動科技股反彈，台股同步回升；沈春華則自曝因近期股市大跌，帳面獲利與虧損相差近8位數，並呼籲投資人重視紀律與風險控管。
黃仁勳在昨晚宣布重返輝達，消息激勵美股科技股急漲，連帶台股也跟著滿血復活，再度登上4萬大關，前主播沈春華也是資深股民，她發文透露這波股市變動，自己帳面上從獲利到虧損的數字相差近8位數，感嘆真正能守住財富的，終究是自己的理性與紀律。
黃仁勳因爆出婚外情離開輝達，僅僅11天又重返大位，股市也因為黃仁勳的去留而激烈震盪，短短11天，黃仁勳和股民彷彿從地獄回到天堂，但沈春華認為後續問題恐怕還是得一一面對，尤其美國期中選舉後，AI資料中心面臨的政治與監管壓力恐將加大。
沈春華提醒投資人也該好好算一算自己的帳，以11月12日收盤為起點，台股在短短10天之內，僅僅6個交易日，就狂瀉逾7,000點，跌幅高達16.38%。重兵部署AI科技股的股民，損失可能更為慘重，她並自曝「我這位資深股民自然也難以倖免，從獲利到虧損，帳面數字相差近8位數」。
她一向重視資產配置，不把雞蛋放在同一個籃子裡，但過去1年，眼看台股狂飆，不免也起心動念，加大了股市投資的水位。這次付出了昂貴的學費，她感嘆投資最難的，或許不是在大跌時克服恐懼，而是在一路大漲時，還能克制自己的貪念。
消息公布後，市場情緒明顯轉強，美股科技股率先急漲，台股也跟著反彈回升，整體氣氛從先前震盪壓力中迅速轉向樂觀。 她表示自己原本有獲利，但受台股短時間內大跌影響，帳面迅速轉為虧損，獲利與虧損差距接近8位數，讓她感受到市場波動的震撼。 文章強調，投資最難的不只是大跌時忍住恐懼，更是在大漲時控制貪念；真正能守住財富的，往往是資產配置、理性判斷與自律紀律。
精華 FAQ
消息公布後，市場情緒明顯轉強，美股科技股率先急漲，台股也跟著反彈回升，整體氣氛從先前震盪壓力中迅速轉向樂觀。
她表示自己原本有獲利，但受台股短時間內大跌影響，帳面迅速轉為虧損，獲利與虧損差距接近8位數，讓她感受到市場波動的震撼。
文章強調，投資最難的不只是大跌時忍住恐懼，更是在大漲時控制貪念；真正能守住財富的，往往是資產配置、理性判斷與自律紀律。
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