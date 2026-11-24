沈春華自曝這次股市動盪讓她帳面前後相差高達8位數。圖／摘自臉書

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳重返輝達帶動科技股反彈，台股同步回升；沈春華則自曝因近期股市大跌，帳面獲利與虧損相差近8位數，並呼籲投資人重視紀律與風險控管。

黃仁勳 在昨晚宣布重返輝達，消息激勵美股科技股急漲，連帶台股 也跟著滿血復活，再度登上4萬大關，前主播沈春華也是資深股民，她發文透露這波股市變動，自己帳面上從獲利到虧損的數字相差近8位數，感嘆真正能守住財富的，終究是自己的理性與紀律。

黃仁勳因爆出婚外情離開輝達，僅僅11天又重返大位，股市也因為黃仁勳的去留而激烈震盪，短短11天，黃仁勳和股民彷彿從地獄回到天堂，但沈春華認為後續問題恐怕還是得一一面對，尤其美國期中選舉後，AI資料中心面臨的政治與監管壓力恐將加大。

沈春華提醒投資人也該好好算一算自己的帳，以11月12日收盤為起點，台股在短短10天之內，僅僅6個交易日，就狂瀉逾7,000點，跌幅高達16.38%。重兵部署AI科技股的股民，損失可能更為慘重，她並自曝「我這位資深股民自然也難以倖免，從獲利到虧損，帳面數字相差近8位數」。

她一向重視資產配置，不把雞蛋放在同一個籃子裡，但過去1年，眼看台股狂飆，不免也起心動念，加大了股市投資的水位。這次付出了昂貴的學費，她感嘆投資最難的，或許不是在大跌時克服恐懼，而是在一路大漲時，還能克制自己的貪念。