「綻放的巴黎之星」描繪遠赴浪漫花都追尋夢想的故事。圖／華映娛樂提供

AI摘要 文章摘要整理： 《綻放的巴黎之星》以1912年巴黎為舞台，結合吉卜力級美術、動作捕捉與動畫技術，描寫兩名少女在異鄉追夢與自我成長的動人故事。

日本 動畫電影「綻放的巴黎之星」由「航海王劇場版：紅髮歌姬」導演谷口悟朗執導，邀請吉卜力動畫大師近藤勝也擔任角色原案，並由「紫羅蘭永恆花園」編劇吉田玲子操刀劇本。新生代女星當真亞美為女主角藤子配音，她透露，從閱讀劇本到看見完成的電影，曾數度被劇情感動落淚，也期待觀眾能從兩名少女勇敢追夢的故事中獲得力量。

「綻放的巴黎之星」以1912年的法國巴黎為背景，描繪熱愛繪畫的藤子與嚮往芭蕾舞的千鶴，遠赴浪漫花都追尋夢想的故事。兩人童年曾在橫濱相遇，長大後在巴黎重逢，彼此扶持朝理想邁進，卻也因東方人的身分面臨偏見與挑戰。當真亞美與嵐莉菜分別為兩位女主角獻聲，透過充滿藝術氣息的街道、華麗歌劇院及少女的成長歷程，重現百年前巴黎的浪漫風貌。

當真亞美分享，從讀劇本到看見電影完成，自己有好幾次都被故事打動，「一直待著不動太浪費時間了」是她最喜歡的一句台詞，這是藤子奔跑時說出的話，充分展現角色全力以赴、充滿活力的個性。嵐莉菜則選擇千鶴說的「像艾菲爾鐵塔一樣高也很好啊！」她解釋，千鶴原本對自己的身高感到自卑，直到接觸芭蕾舞，才逐漸發現身高也能成為自己的優勢，這句話象徵角色重新認識自己的重要轉變。

如果能回到電影描繪的百年前巴黎，兩位女星也有不同想像。嵐莉菜笑說，希望能請畢卡索以自己為模特兒畫一幅肖像，等回到現代就能拿去拍賣變現，逗趣回答讓現場笑聲不斷。當真亞美則對當時的巴黎歌劇院充滿好奇，希望能親眼欣賞那個年代的芭蕾舞演出。

電影另一大亮點是細膩呈現芭蕾舞場面。製作團隊邀請曾任烏克蘭國家歌劇院芭蕾舞團首席級獨舞者的田北志乃舞等4名專業舞者參與，透過動作捕捉記錄實際舞姿，再結合3DCG電腦動畫與手繪動畫，呈現優雅流暢的舞蹈畫面。片中約40名舞者同台演出的華麗群舞，實際上只由這4名舞者輪流完成不同角色的動作，再透過動畫技術呈現數十人共舞的壯觀場面。擁有芭蕾舞經驗的作畫監督矢口弘子，也仔細琢磨腳尖、指尖及身體重心等細節，讓動畫舞姿更貼近真實表演。芭蕾舞者大久保沙耶也曾公開稱讚，片中舞者跳躍時的重心轉移相當逼真。

除了芭蕾舞，製作團隊也為重現1912年的薙刀武術，特地前往古流武術道場「玄武館」實地採訪，從舞蹈到武術都力求細節。導演谷口悟朗也提醒觀眾，欣賞電影時別錯過片中可愛的狗狗與貓咪，其中藤子從日本帶到巴黎的柴犬「豆藏」，經常陪伴主人，憨萌模樣相當討喜，還有自己的專屬周邊商品。

「綻放的巴黎之星」在日本上映後獲得好評，不少觀眾表示，兩名少女勇敢追夢的故事，讓人重新找回面對生活的勇氣，也有人形容電影充滿熱情、夢想與活力。電影描述藤子與千鶴在異鄉努力尋找人生方向，卻因藤子的叔叔突然失蹤，再度面臨考驗，兩人能否突破命運束縛、找到屬於自己的舞台，將在電影中揭曉。