威爾史密斯（右）與妻子潔達蘋姬史密斯。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 威爾史密斯加州豪宅凌晨棚屋突發火災，夫妻兩人都在屋內但未受傷，消防迅速控制火勢，初步判定為意外且未波及主屋。

好萊塢影星威爾史密斯 （Will Smith）位於加州 的豪宅周一（23日）凌晨發生火災，一處大型棚屋陷入火海，現場火勢猛烈。事發時，威爾史密斯與妻子潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett Smith）都在屋內，所幸火勢未蔓延至主屋，兩人也無須緊急撤離。

據紐約郵報報導，消息人士透露，58歲的威爾史密斯與55歲的潔達當時都在位於加州卡拉巴薩斯（Calabasas）的豪宅內。

洛杉磯 縣警長局表示，當地時間23日凌晨12時04分，馬里布洛斯希爾斯（Malibu Lost Hills）分局接獲通報，指卡拉巴薩斯Cold Canyon Road 1400號街區發生建築物火災。

警方抵達後發現，一處維修棚屋已陷入火海。消防人員隨即趕往現場，火勢後來被確認僅限於棚屋內，並未蔓延至附近建築物或植被。

洛杉磯縣消防局指出，起火建築是一座約20英尺乘40英尺（約6公尺乘12公尺）的大型穀倉，消防人員凌晨12時18分確認現場仍有火勢，並於12時49分控制火勢。整場救援約耗時兩小時，最終成功撲滅火災。

當局表示，豪宅內其他建築物均未受損，初步判定起火原因為意外，沒有造成人員受傷，也無人需要送醫。Page Six獲悉，周一上午仍有官員留守現場處理後續事宜，但當時已看不到煙霧或火焰。

值得一提的是，威爾與潔達周末才被拍到帶著孩子出現在馬里布，前往Soho House旗下的Little Beach House。同行的還有28歲的兒子傑登（Jaden Smith）及26歲的女兒薇洛（Willow Smith）。

史密斯一家過去也曾遭遇火災。2025年1月，薇洛位於太平洋帕利塞德（Pacific Palisades）、擁有四間臥室及五間浴室的住宅，在當地嚴重野火中遭到焚毀。

威爾與潔達於1997年12月結婚。2021年9月，兩人位於卡拉巴薩斯的同一棟豪宅地下室也曾發生火災。為了在房屋修復期間有地方居住，兩人當時另購入一棟位於隱山（Hidden Hills）、面積達1萬417平方英尺（約968平方公尺）的豪宅。

威爾於2003年買下這處豪宅的土地，整棟房屋於2010年完工，擁有六間臥室及13間浴室。兩人曾一度將豪宅以4200萬美元掛牌出售，但最後決定繼續保留。

此外，2023年曾有報導指出，兩人已分居多年，不過此後又重新搬回一起生活。