林美秀代言1919急難家庭救助計畫，暖心陪伴家庭走過難關。圖／基督教救助協會提供

AI摘要 文章摘要整理： 林美秀以自身貧困與照顧父母的經歷，擔任急難救助計畫代言人，並透過重演《人間條件三》與探訪受助家庭，呼籲遇困者勇敢求助、別硬撐。

林美秀今年接下「1919急難家庭救助計畫」年度代言人，希望陪伴遭逢變故的家庭走過難關。從早年經濟拮据、身上最少只剩15元，到親身經歷照顧父母的辛苦，她深刻體會人在困境中需要支持的重要性。近期她也重返舞台，暌違11年再演「人間條件三」中的阿秀，面對真打、跪地、爬行等高體力演出，坦言第一個念頭就是：「我體力行嗎？」

林美秀曾在工作不穩定時，身上只剩15元，連回宜蘭的車錢都得向朋友借，離家時還會偷偷帶一把米，不敢拿太多，深怕父母發現後難過。後來她一邊工作、一邊照顧生病的父母，才逐漸了解日照、長照 等資源能替照顧者分擔壓力。近一年，她也透過YouTube頻道「美秀企業」走進教會及安養機構，唱歌陪伴長輩，更感受到及時伸出援手的重要。

談到重返「人間條件三」，林美秀相隔11年再度詮釋阿秀，也從角色中看見不同階段的自己。她回憶，第一次演出時才40多歲，如今再演已近60歲，心境有很大轉變，「以前演的時候會糾結、過不去；現在好像過得去欸，也沒那麼難了。」她認為人生會隨著歲月與經歷慢慢成長，曾經放不下的責任，也能逐漸找到不同的理解方式。

林美秀也坦言，自己過去是想到就做的行動派，但現在更懂得為自己設下界線，曾因考量體力婉拒喜歡的戲劇邀約，認為「保護自己，就是保護身邊的人」，而勇敢說不與開口求助同樣需要勇氣。這次擔任公益代言人，她也走訪曾獲1919急難救助的南哥一家。南哥獨力扶養兩個孩子，因生病無法繼續開計程車，在張旂牧師協助下獲得救助，如今兩個孩子都已升上大學。林美秀感動表示，南哥真的很不容易，也呼籲遇到困難的家庭勇敢求助，「不要一個人硬撐！」

林美秀擔任「1919急難家庭救助計畫」年度代言人，呼籲「別一個人硬撐」。圖／基督教救助協會提供

林美秀代言1919急難家庭救助計畫，呼籲急難家庭勇敢開口求助。圖／ 基督教救助協會提供

林美秀(右)拍攝公益紀錄片，與志工張旂牧師走訪社子島。圖／基督教救助協會提供