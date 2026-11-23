金馬63／不是舒淇劉冠廷 典禮收視出爐 他致詞吸51萬人看
第63屆金馬獎收視亮眼，典禮與社群都掀起熱潮，其中周佳聖致詞時段收視最高，劉冠廷、袁澧林及舒淇等得獎片段也成為焦點。
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第63屆金馬獎收視亮眼，典禮與社群都掀起熱潮，其中周佳聖致詞時段收視最高，劉冠廷、袁澧林及舒淇等得獎片段也成為焦點。
「第63屆金馬獎頒獎典禮」22日圓滿落幕，典禮收視率今天出爐，全體平均收視1.79，有效平均收視1.41，總收視人口1,382,000。星光大道全體平均收視0.78，有效平均收視0.4，總收視人口487,000。另外，MyVideo及LINETODAY網路新媒體收看高達3,189,916人次。總計當晚全台超過500萬人次觀賞金馬盛會。今年典禮在金馬官方平台FB、IG、Threads，15小時即累積超過730萬次的觀看與觸及數，展現極高的社群關注度 。
第63屆金馬獎頒獎典禮在社群掀起廣大討論，年度台灣傑出電影工作者頒發給知名調光師周佳聖，他上台分享多年來投入電影工作的心路歷程，該時段收視衝上全場最高2.44，吸引51萬人觀看；最佳原著劇本由「善男信女」獲得，導演兼編劇楊兩全與編劇火車上台分享創作歷程與得獎心情，收視達2.36，位居全場第二；終身成就獎則由虞戡平獲得，由馬志翔、鄭人碩擔任引言頒獎，回顧其電影生涯與重要貢獻，收視達2.31，拿下全場第三高。
今年典禮以「再見江湖」為主題，透過電影串起不同世代、不同地域的影人，呈現電影讓人們跨越時空相遇的獨特魅力；今年首度擔任金馬獎主持人的柯煒林，延續去年以「大濛」入圍最佳男主角的亮眼表現，首次挑戰大型典禮主持，從開場演出到串場互動皆展現自然台風，獲得觀眾不少肯定，並演唱「今天等我來」為典禮揭開序幕。
許多得獎時刻與感人致詞也成為影迷熱議焦點，「善男信女」勇奪最佳劇情片，監製莊麗真難掩激動感性表示：「我做了一輩子的電影，終於有一天站在這個舞台上，很興奮。」導演兼編劇楊兩全也分享：「這個獎對我來說很重，但我覺得我可以拿起來，因為全部人真的很棒。」
劉冠廷則憑藉「雙囍」首度摘下金馬影帝，在兩度獲得最佳男配角後再攀演藝高峰，更感性向所有仍在表演道路上努力的演員喊話：「堅持下去，你是個演員，就應該要抬頭挺胸，大聲地告訴他，我是個演員。」真摯發言展現對表演的熱愛與堅持。
袁澧林則以「第四幕」首度奪下金馬影后，上台後興奮高喊：「我拿到影后了啦！」並期許華語世界能有更多堅強、前衛且細膩的女性形象呈現在觀眾面前，也希望自己持續保持冒險精神，不斷開拓表演光譜，更向觀眾喊話：「只要大家走進戲院，我們就有繼續發光發亮的可能。」展現新世代演員對華語電影的期待與信心。
而兩位奧斯卡金獎導演李安及奉俊昊強勢同台，聯手頒發最佳新導演與最佳導演，為典禮增添星光與話題，舒淇憑藉首部執導長片「女孩」奪下最佳新導演，上台後激動落淚，感謝侯孝賢導演一路以來的鼓勵與支持：「這是我答應侯孝賢導演要完成的作品，如果沒有他，就沒有《女孩》，也沒有現在的我。」
典禮全體平均收視為1.79，有效平均收視1.41，總收視人口達1,382,000；星光大道全體平均收視0.78，並有超過500萬人次透過電視與網路觀賞整場盛會。 年度台灣傑出電影工作者周佳聖上台分享投入電影工作的心路歷程時，收視衝上全場最高2.44，吸引51萬人觀看，成為本屆典禮最受矚目的時段。 最佳原著劇本《善男信女》、終身成就獎虞戡平，以及劉冠廷、袁澧林、舒淇的得獎與致詞都引發熱議；其中李安與奉俊昊同台頒獎也為典禮增加話題。
精華 FAQ
典禮全體平均收視為1.79，有效平均收視1.41，總收視人口達1,382,000；星光大道全體平均收視0.78，並有超過500萬人次透過電視與網路觀賞整場盛會。
年度台灣傑出電影工作者周佳聖上台分享投入電影工作的心路歷程時，收視衝上全場最高2.44，吸引51萬人觀看，成為本屆典禮最受矚目的時段。
最佳原著劇本《善男信女》、終身成就獎虞戡平，以及劉冠廷、袁澧林、舒淇的得獎與致詞都引發熱議；其中李安與奉俊昊同台頒獎也為典禮增加話題。
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