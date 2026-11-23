調光師周佳聖凍齡外表意外引發話題。圖／金馬執委會提供

AI摘要 文章摘要整理： 第63屆金馬獎收視亮眼，典禮與社群都掀起熱潮，其中周佳聖致詞時段收視最高，劉冠廷、袁澧林及舒淇等得獎片段也成為焦點。

「第63屆金馬獎頒獎典禮」22日圓滿落幕，典禮收視率今天出爐，全體平均收視1.79，有效平均收視1.41，總收視人口1,382,000。星光大道 全體平均收視0.78，有效平均收視0.4，總收視人口487,000。另外，MyVideo及LINETODAY網路新媒體收看高達3,189,916人次。總計當晚全台超過500萬人次觀賞金馬盛會。今年典禮在金馬官方平台FB、IG、Threads，15小時即累積超過730萬次的觀看與觸及數，展現極高的社群關注度 。

第63屆金馬獎頒獎典禮在社群掀起廣大討論，年度台灣傑出電影工作者頒發給知名調光師周佳聖，他上台分享多年來投入電影工作的心路歷程，該時段收視衝上全場最高2.44，吸引51萬人觀看；最佳原著劇本由「善男信女」獲得，導演兼編劇楊兩全與編劇火車上台分享創作歷程與得獎心情，收視達2.36，位居全場第二；終身成就獎則由虞戡平獲得，由馬志翔、鄭人碩擔任引言頒獎，回顧其電影生涯與重要貢獻，收視達2.31，拿下全場第三高。

今年典禮以「再見江湖」為主題，透過電影串起不同世代、不同地域的影人，呈現電影讓人們跨越時空相遇的獨特魅力；今年首度擔任金馬獎主持人的柯煒林，延續去年以「大濛」入圍最佳男主角的亮眼表現，首次挑戰大型典禮主持，從開場演出到串場互動皆展現自然台風，獲得觀眾不少肯定，並演唱「今天等我來」為典禮揭開序幕。

許多得獎時刻與感人致詞也成為影迷熱議焦點，「善男信女」勇奪最佳劇情片，監製莊麗真難掩激動感性表示：「我做了一輩子的電影，終於有一天站在這個舞台上，很興奮。」導演兼編劇楊兩全也分享：「這個獎對我來說很重，但我覺得我可以拿起來，因為全部人真的很棒。」

劉冠廷則憑藉「雙囍」首度摘下金馬影帝，在兩度獲得最佳男配角後再攀演藝高峰，更感性向所有仍在表演道路上努力的演員喊話：「堅持下去，你是個演員，就應該要抬頭挺胸，大聲地告訴他，我是個演員。」真摯發言展現對表演的熱愛與堅持。

袁澧林則以「第四幕」首度奪下金馬影后，上台後興奮高喊：「我拿到影后了啦！」並期許華語世界能有更多堅強、前衛且細膩的女性形象呈現在觀眾面前，也希望自己持續保持冒險精神，不斷開拓表演光譜，更向觀眾喊話：「只要大家走進戲院，我們就有繼續發光發亮的可能。」展現新世代演員對華語電影的期待與信心。

而兩位奧斯卡金獎導演李安及奉俊昊強勢同台，聯手頒發最佳新導演與最佳導演，為典禮增添星光與話題，舒淇憑藉首部執導長片「女孩」奪下最佳新導演，上台後激動落淚，感謝侯孝賢導演一路以來的鼓勵與支持：「這是我答應侯孝賢導演要完成的作品，如果沒有他，就沒有《女孩》，也沒有現在的我。」

舒淇奪得最佳新導演獎。圖／金馬執委會提供

虞戡平導演獲得終身成就獎。圖／金馬執委會提供

劉冠廷抱走影帝。圖／金馬執委會提供