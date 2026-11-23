王力宏(左一)現身為她加油。圖／韓湘琴提供

AI摘要 文章摘要整理： 80歲的韓湘琴在左手骨折後復出練習匹克球，將與兒子唐志中參加12月6日星動盃公益賽，並獲親友與多位藝人支持。

年近80歲的「太正奶奶」韓湘琴再挑戰人生新任務！今年4月打匹克球 不慎左手骨折，休養後仍不願放棄熱愛的運動，9月起重新拿起球拍，在兒子唐志中陪伴下每周練球，準備參加12月6日第二屆星動盃明星匹克球公益賽。日前母子一起練球，恰逢唐志中生日，王力宏 、潘瑋柏、黑人等好友也現身，替唐志中慶生之餘，更為韓湘琴加油打氣。

韓湘琴表示，左手骨折後，家人及朋友曾勸她改玩其他運動，但她不想因為受傷就放棄匹克球。唐志中每周陪媽媽練習，除了照顧她的身體狀況，也提醒她注意年紀及傷勢，別逞強。她笑說，9月重新開始練球，如今已逐漸上手，對即將到來的比賽相當期待。

這次參加星動盃，韓湘琴透露是去年受到紀寶如、方芳芳邀約，因為賽事結合公益，便決定參與。她說，方芳芳曾鼓勵她，左手受傷並不影響打匹克球，讓她更有信心繼續練習。12月6日賽事將有方芳芳母子、徐乃麟父子、利菁夫妻、王偉忠夫妻等明星家庭組隊參賽，屆時場面預料相當熱鬧。

韓湘琴也透露，全家人都答應到場替她加油，唐志中的運動團隊及朋友也將組成啦啦隊。日前練球時，王力宏、潘瑋柏、黑人等人到場替唐志中慶生，也特別鼓勵她，讓她感受到滿滿支持。她期待正式比賽當天，若好友們有空，也能再到場替她打氣。

韓湘琴婚後淡出演藝圈，相夫教子，生活重心轉向舞蹈與繪畫，2017年舉辦舞展，2024年及2026年分別在國父紀念館、台中文化中心舉辦個展，人生生活多采多姿。她坦言，過去已覺得人生相當美滿，沒想到近80歲還能與兒子唐志中一起組隊參賽，從球迷變成場上隊友，讓她感慨：「人生夫復何求！」也笑喊：「人生80才開始！」

韓湘琴挑戰不可能的任務！每周和兒子唐志中練球。圖／韓湘琴提供

陳建州、潘偉柏也都到現場為韓湘琴加油。圖／韓湘琴提供