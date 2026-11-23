80歲人生再解鎖 韓湘琴傷癒復出 王力宏、潘瑋柏現身力挺
80歲的韓湘琴在左手骨折後復出練習匹克球，將與兒子唐志中參加12月6日星動盃公益賽，並獲親友與多位藝人支持。
AI摘要
文章摘要整理：
80歲的韓湘琴在左手骨折後復出練習匹克球，將與兒子唐志中參加12月6日星動盃公益賽，並獲親友與多位藝人支持。
年近80歲的「太正奶奶」韓湘琴再挑戰人生新任務！今年4月打匹克球不慎左手骨折，休養後仍不願放棄熱愛的運動，9月起重新拿起球拍，在兒子唐志中陪伴下每周練球，準備參加12月6日第二屆星動盃明星匹克球公益賽。日前母子一起練球，恰逢唐志中生日，王力宏、潘瑋柏、黑人等好友也現身，替唐志中慶生之餘，更為韓湘琴加油打氣。
韓湘琴表示，左手骨折後，家人及朋友曾勸她改玩其他運動，但她不想因為受傷就放棄匹克球。唐志中每周陪媽媽練習，除了照顧她的身體狀況，也提醒她注意年紀及傷勢，別逞強。她笑說，9月重新開始練球，如今已逐漸上手，對即將到來的比賽相當期待。
這次參加星動盃，韓湘琴透露是去年受到紀寶如、方芳芳邀約，因為賽事結合公益，便決定參與。她說，方芳芳曾鼓勵她，左手受傷並不影響打匹克球，讓她更有信心繼續練習。12月6日賽事將有方芳芳母子、徐乃麟父子、利菁夫妻、王偉忠夫妻等明星家庭組隊參賽，屆時場面預料相當熱鬧。
韓湘琴也透露，全家人都答應到場替她加油，唐志中的運動團隊及朋友也將組成啦啦隊。日前練球時，王力宏、潘瑋柏、黑人等人到場替唐志中慶生，也特別鼓勵她，讓她感受到滿滿支持。她期待正式比賽當天，若好友們有空，也能再到場替她打氣。
韓湘琴婚後淡出演藝圈，相夫教子，生活重心轉向舞蹈與繪畫，2017年舉辦舞展，2024年及2026年分別在國父紀念館、台中文化中心舉辦個展，人生生活多采多姿。她坦言，過去已覺得人生相當美滿，沒想到近80歲還能與兒子唐志中一起組隊參賽，從球迷變成場上隊友，讓她感慨：「人生夫復何求！」也笑喊：「人生80才開始！」
她雖在4月打匹克球時左手骨折，但熱愛這項運動，不願因受傷就放棄。經休養後，她從9月起重新練球，並期待以更好的狀態參加12月6日的公益賽。 韓湘琴將和兒子唐志中一起參賽，母子從球迷變成場上隊友。唐志中每周陪她練球，也會提醒她量力而為，兼顧訓練與身體狀況。 日前練球兼慶生時，王力宏、潘瑋柏、黑人等好友都到場打氣。韓湘琴也說，全家與唐志中的朋友都會組啦啦隊，她很期待正式比賽時再獲支持。
精華 FAQ
她雖在4月打匹克球時左手骨折，但熱愛這項運動，不願因受傷就放棄。經休養後，她從9月起重新練球，並期待以更好的狀態參加12月6日的公益賽。
韓湘琴將和兒子唐志中一起參賽，母子從球迷變成場上隊友。唐志中每周陪她練球，也會提醒她量力而為，兼顧訓練與身體狀況。
日前練球兼慶生時，王力宏、潘瑋柏、黑人等好友都到場打氣。韓湘琴也說，全家與唐志中的朋友都會組啦啦隊，她很期待正式比賽時再獲支持。
上一則
在高雄吃到最後一刻 BTS返韓「手上還拿著鹹酥雞」
下一則