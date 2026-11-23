RM熱情揮手道別。記者劉學聖／攝影

AI摘要 文章摘要整理： BTS在高雄完成3場演出後，趁空檔大啖夜市與名店美食、走訪多個景點，返韓前柾國還拿著鹹酥雞，帶動高雄觀光熱潮。

世界天團防彈少年團結束台灣高雄場三場演出，昨收工後深夜搭乘專機返回韓國。他們在高雄留下難忘回憶，成員們拍下大量的照片和影片，甚至到搭機前，柾國的手上還拿著一包鹹酥雞。

除了鹹酥雞，BTS這幾天根本化身高雄美食觀光客，抵達首晚就直奔六合夜市，Jin、j-hope、V及柾國大啖烤香腸、大腸包小腸，還玩起射氣球遊戲，V更抱走一隻超大娃娃。之後成員也陸續走訪老江紅茶牛奶、厚得福湯包麵食專賣店、金軒鴨肉專賣店、正義蚵仔麵線等在地名店，從台式早餐、傳統小吃到中式麵食都沒錯過，甚至連隊長RM也低調品嘗了港園牛肉麵，讓粉絲笑稱根本是「BTS高雄美食地圖」。

除了吃遍高雄，成員也把握演出空檔四處走走，足跡遍及駁二藝術特區、旗津海灘及高雄市立美術館等景點，透過社群分享旅途中的照片與影片，讓全球粉絲看見高雄不同於演唱會現場的城市風貌。

從夜市小吃、老字號美食到港灣風景，BTS不僅留下滿滿回憶，也意外掀起一波「同款朝聖」熱潮，相關店家及景點接連成為粉絲打卡熱點，烤香腸和麵包等同款商品現在根本買不到，就連他們點菜的手寫菜單單也被老闆留下來當成紀念品，提供供粉絲拍照留念。高雄市長陳其邁也發文感謝，讓BTS這趟高雄行可說是演唱會與城市觀光雙贏。

Jimin在高雄終於走出飯店到處觀光。記者劉學聖／攝影

柾國打包炸物上飛機。記者劉學聖／攝影

j-hope大方露出全臉告別粉絲。記者劉學聖／攝影

Jin邊走邊揮手致意。記者劉學聖／攝影