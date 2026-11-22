女團W!nky的老闆B2宣布專輯即將和大家見面。圖／緯來電視網 × 泰坦星文創提供

AI摘要 文章摘要整理： W!nky出道半年人氣迅速攀升，首支MV突破200萬觀看，B2也在慶功簽唱會宣布她們將於12月推出首張專輯，並安排多項寵粉活動回饋歌迷。

從選秀節目「宇宙啦啦隊」脫穎而出的8人女團W!nky，由海莉、紀欣伶、靚靚、隊長艾莉兒、叩叩、魚肉、Lydia、慢慢組成，今年5月成團出道後人氣狂飆，首發單曲「W!nk W!nk」MV在YouTube短短兩個月便突破200萬觀看。22日她們迎來全台第5場壓軸慶功簽唱會，吸引大批粉絲到場力挺，老闆B2更驚喜現身宣布重磅好消息，透露W!nky首張專輯已進入製作階段，預計將於12月推出，讓全場粉絲尖叫暴動。

W!nky全台累計舉辦5場見面會，至今已有超過3000名粉絲和她們立下專屬約定，成員海莉感性直呼每一位粉絲都無比珍貴。隨著MV點擊衝破200萬大關，繼先前完成「蒙眼舞蹈挑戰」後，隊長艾莉兒也公開全新寵粉公約，預告8位成員將換上「動物裝」進行街頭快閃表演，並加碼發送100張卡片回饋歌迷。

一路看著女孩們成長的老闆B2，現場點名稱讚從演員轉型成女團成員的紀欣伶進步神速，讓紀欣伶開心直呼「可以讓我開心很久很久」；至於B2最操心的則是年紀最小的忙內慢慢，擔心她無法兼顧學業與演藝事業。對此，慢慢成熟透露近期宣傳期剛好強碰學校期中考，幾乎每天行程滿檔、完全沒有休假，但她仍相當珍惜舞台機會，霸氣向老闆喊話：「請放200個心，我還扛得住！」