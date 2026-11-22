劉冠廷以「雙囍」拿下最佳男主角。記者林士傑／攝影

AI摘要 文章摘要整理： 劉冠廷憑《雙囍》首度拿下金馬影帝，坦言得獎前後心情緊張又感動，並分享對家人、表演路與影視產業未來的深刻感受。

劉冠廷以電影「雙囍」首度奪下第63屆金馬獎最佳男主角，從過去兩度拿下最佳男配角，到今年終於登上影帝寶座。他透露，頒獎前其實早已做好心理準備，甚至趁著公布得獎名單前，趕緊拿起手機錄下語音訊息，告訴老婆：「不管我等一下有沒有得獎，我永遠愛妳，還有小太陽。」

談起得獎當下的心情，劉冠廷坦言，站上台時一度腦袋一片空白，原本準備好的話也差點忘光，還忍不住一直看時間，深怕致詞超時。他笑說，自己原本以為準備的笑話很好笑，實際講出來卻發現效果似乎沒有想像中好，「原來這就是台上一分鐘、台下10年功的另一種體現」。

他也透露，得獎前特別準備了兩張照片，一張是約14年前、自己準備入伍當兵時的模樣，另一張則是兒子「小太陽」，希望把家人的力量帶上台。雖然老婆和兒子這次沒有同行，但老婆事前已經鼓勵他保持平常心，還開玩笑說，如果得獎就帶他去迪士尼。如今真的抱回影帝，他笑說，還沒問老婆接下來要帶他去哪裡。

劉冠廷也坦言，演員這條路並非一路順遂，尤其「雙囍」上映前，曾經有一段時間沒有太多工作，讓他忍不住懷疑自己。兒子出生後，更開始思考是否應該有相對穩定的工作，也看著父母年紀漸長，依然認真經營豆花生意，讓他思考是否該回老家把家裡的事業好好傳承下去。

「常常會有質疑自己的時刻，常常會覺得自己不夠好」。劉冠廷表示，即使過去拿過獎，內心仍然會有聲音告訴自己，這些成績未必是自己的功勞，而是幸運地遇上好劇本，與一群有才華的人一起工作。他也會不斷和自己對話、互相打氣，老婆則是他重要的精神支柱，「她會跟我說，你是最厲害的、你太棒了」。

他特別提到，老婆本身也是演員，婚後、生子後為了重新回到職場，付出了許多努力，身為同樣是演員的另一半，他都看在眼裡，也希望兩人都能有好的發展，演到自己想演的角色、說想說的故事。

劉冠廷感謝導演把用心創作的劇本交到自己手上，也感謝劇組所有幕前幕後工作人員。他認為，演員能夠站上台領獎，背後其實有很多人的支持，並不是一個人就能完成的事。

至於拿下影帝後是否會調漲片酬，他笑說目前應該沒有什麼改變，接下來仍希望繼續把好的故事做好。近年影視產業整體環境不容易，拍攝一部電影除了創作團隊要準備充分，也需要投資方對電影市場有信心，「我們能做的就是演員跟主創把好的故事弄好，希望大家對電影院多一點信心，也願意多投資。」

從曾經懷疑自己，到如今成為金馬影帝，劉冠廷說，自己直到上一次主持金馬獎時，才稍微建立起一些自信。當時站上舞台，聽見台下觀眾為自己鼓掌，讓他感受到被肯定的力量。這次再度站上金馬舞台，他也希望把心裡的話說出來，提醒自己不要再像過去一樣畏畏縮縮。

至於接下來是否計畫再添家庭新成員，劉冠廷則坦言暫時沒有打算。他認為，女性從懷孕、生產到照顧孩子，必須付出非常多時間與心力，身為男性的自己永遠無法完全體會，也因此更加佩服老婆及全天下的媽媽。談到是否補辦婚禮，他則笑說，回家要再和老婆討論一下。

得獎後的劉冠廷，除了感謝一路支持自己的家人，也感謝所有曾經合作過的夥伴。他形容當下有一種很奇妙的感覺，彷彿世界突然慢了下來，周遭變得安靜，甚至像重新出生一樣，「現在是一個很滿足、很圓滿的感覺」。

導演許承傑一舉拿下最佳導演，他也期待未來能繼續與「雙囍」團隊合作，甚至希望能像其他電影創作者一樣，與固定班底持續拍出不同作品。日前電影最後一場映後座談結束時，他就已經相當不捨，希望大家未來還能有機會再聚在一起。

這次頒獎典禮上，許承傑也有機會與導演李安和南韓名導奉俊昊合照。他透露，當時看到李安與奉俊昊導演一起頒獎，整個人緊張到不太敢碰兩人的肩膀，後來奉俊昊還主動鼓勵他放輕鬆，讓他直呼非常難忘。

田啟文以該片入圍最佳男配角，最後由香港男團 MIRROR 副隊長江𤒹生（AK）獲得。田啟文分享，自己一直很欣賞同樣入圍的AK，之前在香港受訪時就曾表示，如果自己沒有得獎，希望由AK拿下。得知結果後，他也是第一個上前擁抱對方的人，AK還在他耳邊說了「謝謝你」，讓他相當感動。他也強調，這次入圍的每位男演員都表現出色，不論最後由誰得獎，都是實至名歸。

劉冠廷以「雙囍」拿下最佳男主角。記者林士傑／攝影

劉冠廷以「雙囍」拿下最佳男主角。記者林士傑／攝影

「雙囍」導演許承傑(左)劉冠廷、余香凝一起出席「雙囍」慶功宴。記者林士傑／攝影