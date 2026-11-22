劉嘉玲自帶強大氣場。圖/金馬執委會提供

AI摘要 文章摘要整理： 第63屆金馬獎典禮話題不斷，福士蒼汰跌倒成意外亮點，張震以國際人脈促成跨國彩蛋，李佳薇的致敬演出則最受肯定。

第63屆金馬獎頒獎典禮22日圓滿落幕，星光熠熠的頒獎陣容與舞台驚喜接連登場，從日本男神福士蒼汰意外跌倒，到金馬執委會主席張震 展現好萊塢 人脈、劉嘉玲 頒獎隔空放閃梁朝偉，為典禮掀起一波波高潮。

謝盈萱與日本男神福士蒼汰擔任頒獎嘉賓，負責揭曉「最佳新演員」及「最佳動作設計」2項大獎。謝盈萱一登台便變身翻譯，幽默與福士蒼汰互動。當謝盈萱提到最想挑戰女打仔時，福士蒼汰想要接招卻在一記飛踢後突然滑倒，當場慘跌，所幸他隨即以帥氣起身，擺出姿勢化解放送事故。

今年金馬執委會主席張震展現超強國際人脈，頒發「最佳改編劇本」前，舞台先播放「沙丘」電影片段，隨後和張震合作過的「蜘蛛人」女星千黛亞與「水行俠」男星傑森摩莫亞驚喜現身螢幕，三人透過影片隔空合體頒獎，成為典禮中的重量級彩蛋。

而觀眾一致好評的表演非李佳薇莫屬，她以莫文蔚的「這世界那麼多人」和張國榮的「春夏秋冬」致敬已故影人，穩健的唱功搭配大螢幕上投影出傅子純、陳盈潔、謝賢、梁小龍，在看到施南生的畫面時，台下的張艾嘉忍不住當場淚崩，場面溫馨動人。

萬眾矚目的頒獎嘉賓李安、奉俊昊，聯手頒發最佳導演獎，他們用英文溝通無礙，分享對電影和導演一職的看法，跨國名導夢幻同台，連主持人柯煒林都把握機會毛遂自薦。

重量級頒獎嘉賓還有劉嘉玲，她笑稱自己沒有拿過金馬獎，但「家裡那位」拿過三座，而且說全都歸她，加上林青霞過去曾說自己頒獎給她，所以她也算是擁有金馬獎了。

今年首次主持金馬盛會的柯煒林，努力在有限的時間內矯正國語發音。他的港式國語比起過去已經有明顯的進步，但部分觀眾還是認為沒有字幕輔助聽不懂，只能肯定他誠意十足。

李安和奉俊昊夢幻同台。圖/金馬執委會提供

柯煒林首度挑戰主持。圖/金馬執委會提供

福士蒼汰和謝盈萱過招時意外跌倒。圖/金馬執委會提供

李安和奉俊昊夢幻同台。圖/金馬執委會提供

張震和千黛亞、傑森摩莫亞越洋同框。圖/金馬執委會提供