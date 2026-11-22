金馬63／日男神放送事故成意外亮點 表演唯她獲一致好評
第63屆金馬獎典禮話題不斷，福士蒼汰跌倒成意外亮點，張震以國際人脈促成跨國彩蛋，李佳薇的致敬演出則最受肯定。
AI摘要
文章摘要整理：
第63屆金馬獎典禮話題不斷，福士蒼汰跌倒成意外亮點，張震以國際人脈促成跨國彩蛋，李佳薇的致敬演出則最受肯定。
第63屆金馬獎頒獎典禮22日圓滿落幕，星光熠熠的頒獎陣容與舞台驚喜接連登場，從日本男神福士蒼汰意外跌倒，到金馬執委會主席張震展現好萊塢人脈、劉嘉玲頒獎隔空放閃梁朝偉，為典禮掀起一波波高潮。
謝盈萱與日本男神福士蒼汰擔任頒獎嘉賓，負責揭曉「最佳新演員」及「最佳動作設計」2項大獎。謝盈萱一登台便變身翻譯，幽默與福士蒼汰互動。當謝盈萱提到最想挑戰女打仔時，福士蒼汰想要接招卻在一記飛踢後突然滑倒，當場慘跌，所幸他隨即以帥氣起身，擺出姿勢化解放送事故。
今年金馬執委會主席張震展現超強國際人脈，頒發「最佳改編劇本」前，舞台先播放「沙丘」電影片段，隨後和張震合作過的「蜘蛛人」女星千黛亞與「水行俠」男星傑森摩莫亞驚喜現身螢幕，三人透過影片隔空合體頒獎，成為典禮中的重量級彩蛋。
而觀眾一致好評的表演非李佳薇莫屬，她以莫文蔚的「這世界那麼多人」和張國榮的「春夏秋冬」致敬已故影人，穩健的唱功搭配大螢幕上投影出傅子純、陳盈潔、謝賢、梁小龍，在看到施南生的畫面時，台下的張艾嘉忍不住當場淚崩，場面溫馨動人。
萬眾矚目的頒獎嘉賓李安、奉俊昊，聯手頒發最佳導演獎，他們用英文溝通無礙，分享對電影和導演一職的看法，跨國名導夢幻同台，連主持人柯煒林都把握機會毛遂自薦。
重量級頒獎嘉賓還有劉嘉玲，她笑稱自己沒有拿過金馬獎，但「家裡那位」拿過三座，而且說全都歸她，加上林青霞過去曾說自己頒獎給她，所以她也算是擁有金馬獎了。
今年首次主持金馬盛會的柯煒林，努力在有限的時間內矯正國語發音。他的港式國語比起過去已經有明顯的進步，但部分觀眾還是認為沒有字幕輔助聽不懂，只能肯定他誠意十足。
日本男神福士蒼汰與謝盈萱同台頒獎時，因接招飛踢不慎滑倒，當場慘跌，但他隨即帥氣起身擺姿勢化解尷尬，反而成為典禮意外亮點。 張震在頒發最佳改編劇本前，先播放《沙丘》片段，接著由曾合作的千黛亞與傑森摩莫亞隔空現身螢幕，三人透過影片合體頒獎，成為重量級驚喜。 李佳薇演唱莫文蔚的〈這世界那麼多人〉與張國榮的〈春夏秋冬〉致敬已故影人，唱功穩健且搭配影像投影，情感真摯，連張艾嘉都當場淚崩。
精華 FAQ
日本男神福士蒼汰與謝盈萱同台頒獎時，因接招飛踢不慎滑倒，當場慘跌，但他隨即帥氣起身擺姿勢化解尷尬，反而成為典禮意外亮點。
張震在頒發最佳改編劇本前，先播放《沙丘》片段，接著由曾合作的千黛亞與傑森摩莫亞隔空現身螢幕，三人透過影片合體頒獎，成為重量級驚喜。
李佳薇演唱莫文蔚的〈這世界那麼多人〉與張國榮的〈春夏秋冬〉致敬已故影人，唱功穩健且搭配影像投影，情感真摯，連張艾嘉都當場淚崩。
上一則