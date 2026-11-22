劉冠廷緊抱金馬獎座。記者林士傑／攝影

AI摘要 文章摘要整理： 劉冠廷以《雙囍》奪得第63屆金馬影帝，致詞時忘了特別感謝妻子孫可芳，事後補打電話告白，兩人溫暖互動成焦點，也透露他對表演與家庭的深刻心境。

第63屆金馬影帝由獲得「雙囍」劉冠廷獲得，他上台不忘感謝劇組全體幕前幕後工作人員，笑說：「是你們一起幫我捕獲這匹馬！」雖然提到重要的「家人們」，卻忘了單獨感謝老婆孫可芳（小豆）。到後台趕緊補打這通報喜電話，結果孫可芳暖心回說：「你有啊，我是你的家人啊！」

劉冠廷台上坦言過去10年有許多自我懷疑、彷徨的時刻，甚至想過：「是不是不用那麼堅持要做表演這件事情？」如今他說出全場最動人的一段話：「你是個演員，就應該要抬頭挺胸，當別人問起你的職業的時候，你應該很大聲地告訴他，我是演員！」

電話那頭，孫可芳身邊還有演員夫妻施名帥、朱芷瑩，孫可芳大聲說：「我們都會大聲說是演員！」劉冠廷立刻大聲對愛妻告白：「妳是最棒的！從以前就覺得妳是最棒的演員，千萬不要放棄表演，我愛妳！」

回憶拍攝「雙喜」最難忘的時刻，劉冠廷透露，當時一邊準備金馬61主持工作，一邊進行電影前置作業，金馬獎主持結束當晚，隔天一早就立刻進劇組拍攝，當天正好有一場回到老家的戲。沒想到孫可芳帶著兒子「小太陽」到片場探班，讓他至今印象深刻。他形容，那是一個非常溫暖、甚至有點魔幻的畫面，戲裡的太太與現實生活中的太太同時出現在眼前，還有個小孩在。

劉冠廷過去兩度以男配角身分拿下金馬獎，今年已憑「雙囍」獲得第28屆台北電影獎最佳男主角，坦言當初直到電影上映前，才突然意識到肩負的壓力，「如果票房不好，好像也不知道怎麼辦」。

劉冠廷在後台透露，原本得獎感言中安排了許多想感謝的家人，除了父母、外公外婆、姑姑，也包括老婆孫可芳和兒子。他還特別感謝親戚經營的中醫診所，拍攝「雙喜」期間，劇組有人感冒、不舒服，甚至腳扭傷，都會找舅舅協助調理身體、針灸，讓他相當感念。

談到老婆和兒子，劉冠廷感性表示，自己身為爸爸，有時候卻還是很幼稚，在媽媽眼中可能永遠都是個小孩子，但他希望努力成為孩子的榜樣，陪伴孩子長大，「他來到我的生命中，把我變成一個更完整的人」。這段原本想在台上分享的心情，卻因為緊張而來不及說出口。

金馬63最佳男主角「雙囍」劉冠廷，在後台一直想辦法跟金馬獎座如何拍照。記者林士傑／攝影

金馬63最佳男主角「雙囍」劉冠廷。記者林士傑／攝影

劉冠廷（左）、孫可芳相知相惜。記者沈育嘉／攝影