香港片「善男信女」拿下最佳劇情片。圖／擷自YouTube金馬影展TGHFF頻道

張震 和張艾嘉 頒發最佳劇情片，張艾嘉爆料第一次自己被關在試片看的就是電影「泥娃娃」，看到她覺得後腦勺在發涼，全場忍不住大笑，張震還笑說本來想和張艾嘉討論八卦，張艾嘉妙回「我們等一下再講八卦」，表示先來頒獎，最後由「善男信女」拿下最佳劇情片。

電影團隊一起上台共享榮耀，得獎人致詞表示：「我做了一輩子電影，終於有天可以站在這舞台上，我很興奮，謝謝團隊努力拍攝，還要跑宣傳，宣傳發行比拍攝還困難，感謝宣傳公司每天都在想辦法怎麼把觀眾帶進戲院，這部電影已經在台灣上映，希望大家可以給它一個機會，謝謝。」

影片來源：YouTube@金馬影展TGHFF

完整得獎名單：

最佳劇情片：《善男信女》 最佳女主角：袁澧林《第四幕》 最佳男主角：劉冠廷《雙囍》 最佳導演：許承傑《雙囍》 最佳新導演：舒淇《女孩》 最佳原創電影音樂：何堅良、福多瑪《我們不是陌生人》 最佳原創電影歌曲：〈一去不返〉《黑潮》 最佳美術設計：陳柏任《狂忘警探》 最佳造型設計：葉嘉茵、蕭百宸、劉顯嘉《功夫》 終身成就獎：虞戡平 最佳紀錄短片：《夜行》（蔡明亮） 最佳紀錄片：《離開即景》（陳淦熙） 年度台灣傑出電影工作者 ：周佳聖 最佳攝影：Kartik VIJAY《黑潮》 最佳女配角：翁倩玉《陽光女子合唱團》 最佳原著劇本：楊兩全、火車《善男信女》 最佳男配角：江𤒹生《我們不是什麼》 最佳動畫短片：《深水區》（張樸真） 最佳動畫片：《滄海琴聲》（韓蘊光） 最佳改編劇本：韓蘊光、施涵《滄海琴聲》 最佳動作設計：張材旭、金敬友《功夫》 最佳新演員：Nandagopall MOHAN《沙央》 最佳視覺效果：嚴振欽、陳晏平、曾懷儒、曾彥偉《功夫》 最佳音效：杜均堂、杜篤之《狂忘警探》 最佳劇情短片：《三隻小豬》（仲錦妮） 最佳剪輯：陳俊宏《雙囍》