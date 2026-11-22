李佳薇的演出獲讚是全場最佳表演。圖/金馬執委會提供

AI摘要 文章摘要整理： 李佳薇在金馬63以精心造型與深情演唱致敬已故影人，並因蝴蝶胸針連結施南生與《梁祝》意象，感動張艾嘉與全場觀眾。

「鐵肺女王」李佳薇今（22日）晚登上第63屆金馬獎頒獎典禮，擔任追思已故影人的演唱嘉賓。出道16年的她，首度受邀在三金典禮擔任表演嘉賓，對這次演出格外重視，不僅精心準備演唱曲目，更邀請造型師李明川，以量身訂製禮服搭配總價高達967萬5000元（新台幣，下同，約29.3萬美元）的JHENG高級珠寶盛裝登場，其中一枚價值超過700萬元的蝴蝶鑽石胸針，更藏著與已故香港 電影製片人施南生的巧妙連結。

李佳薇這次造型最吸睛的焦點，莫過於胸前價值709萬5000元的JHENG蝴蝶造型鑽石胸針。除了價格驚人，蝴蝶意象也令人聯想到經典愛情故事「梁山伯與祝英台」，恰巧與今年辭世的香港資深電影製片人施南生有著一段電影淵源，讓這枚華麗珠寶在金馬追思舞台上，增添別具意義的情感連結。

今年7月辭世的施南生，是香港影壇舉足輕重的幕後推手。她過去與徐克共同創立「電影工作室」，參與多部經典華語電影的製作與發行，其中1994年由徐克執導、吳奇隆與楊采妮主演的電影「梁祝」，正是電影工作室的代表作品之一。

李佳薇以張國榮的「春夏秋冬」搭配莫文蔚的「這世界那麼多人」致敬已故影人，穩健的唱功搭配大螢幕上投影出傅子純、陳盈潔、謝賢、梁小龍，畫面格外催淚。在看到施南生的畫面時，台下的張艾嘉 忍不住當場淚崩，場面溫馨動人，獲得觀眾一致好評。

李佳薇的演出獲讚是全場最佳表演。圖/金馬執委會提供

李佳薇的演出獲讚是全場最佳表演。圖/金馬執委會提供