金馬63／李佳薇美聲致敬已故影人 一開口唱哭張艾嘉
李佳薇在金馬63以精心造型與深情演唱致敬已故影人，並因蝴蝶胸針連結施南生與《梁祝》意象，感動張艾嘉與全場觀眾。
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李佳薇在金馬63以精心造型與深情演唱致敬已故影人，並因蝴蝶胸針連結施南生與《梁祝》意象，感動張艾嘉與全場觀眾。
「鐵肺女王」李佳薇今（22日）晚登上第63屆金馬獎頒獎典禮，擔任追思已故影人的演唱嘉賓。出道16年的她，首度受邀在三金典禮擔任表演嘉賓，對這次演出格外重視，不僅精心準備演唱曲目，更邀請造型師李明川，以量身訂製禮服搭配總價高達967萬5000元（新台幣，下同，約29.3萬美元）的JHENG高級珠寶盛裝登場，其中一枚價值超過700萬元的蝴蝶鑽石胸針，更藏著與已故香港電影製片人施南生的巧妙連結。
李佳薇這次造型最吸睛的焦點，莫過於胸前價值709萬5000元的JHENG蝴蝶造型鑽石胸針。除了價格驚人，蝴蝶意象也令人聯想到經典愛情故事「梁山伯與祝英台」，恰巧與今年辭世的香港資深電影製片人施南生有著一段電影淵源，讓這枚華麗珠寶在金馬追思舞台上，增添別具意義的情感連結。
今年7月辭世的施南生，是香港影壇舉足輕重的幕後推手。她過去與徐克共同創立「電影工作室」，參與多部經典華語電影的製作與發行，其中1994年由徐克執導、吳奇隆與楊采妮主演的電影「梁祝」，正是電影工作室的代表作品之一。
李佳薇以張國榮的「春夏秋冬」搭配莫文蔚的「這世界那麼多人」致敬已故影人，穩健的唱功搭配大螢幕上投影出傅子純、陳盈潔、謝賢、梁小龍，畫面格外催淚。在看到施南生的畫面時，台下的張艾嘉忍不住當場淚崩，場面溫馨動人，獲得觀眾一致好評。
她首度受邀在三金典禮擔任表演嘉賓，於金馬63追思已故影人的橋段中獻唱，並以穩健唱功搭配大螢幕追憶畫面，呈現哀悼氛圍。 李佳薇演唱張國榮的〈春夏秋冬〉與莫文蔚的〈這世界那麼多人〉，搭配已故影人影像後格外催淚，台下的張艾嘉看到施南生畫面時更當場落淚。 她佩戴的JHENG蝴蝶造型鑽石胸針價值709萬5000元，蝴蝶意象呼應《梁祝》，而施南生曾參與徐克電影工作室與電影《梁祝》的製作發行，形成巧妙連結。
精華 FAQ
她首度受邀在三金典禮擔任表演嘉賓，於金馬63追思已故影人的橋段中獻唱，並以穩健唱功搭配大螢幕追憶畫面，呈現哀悼氛圍。
李佳薇演唱張國榮的〈春夏秋冬〉與莫文蔚的〈這世界那麼多人〉，搭配已故影人影像後格外催淚，台下的張艾嘉看到施南生畫面時更當場落淚。
她佩戴的JHENG蝴蝶造型鑽石胸針價值709萬5000元，蝴蝶意象呼應《梁祝》，而施南生曾參與徐克電影工作室與電影《梁祝》的製作發行，形成巧妙連結。
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