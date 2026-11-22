翁倩玉以「陽光女子合唱團」拿下金馬獎女配角獎。聯合報金馬獎採訪團隊／攝影

AI摘要 文章摘要整理： 翁倩玉以《陽光女子合唱團》拿下金馬最佳女配角，感動表示暌違多年重返影壇能獲獎全然意外，也分享拍片與思念亡母的深刻心情。

76歲翁倩玉1972年以電影「真假千金」拿下金馬影后後，暌違54年，以「陽光女子合唱團」勇奪金馬最佳女配角獎，得獎後她受訪難掩激動，坦言完全沒想到自己會得獎，直呼：「我差一點昏倒了！」她感性表示，距離上一次演出電影已相隔47年，沒想到還有機會獲得這份榮耀，心中只有滿滿感謝，也感謝所有喜愛「陽光女子合唱團」的觀眾。

談到當初接演「陽光女子合唱團」的原因，翁倩玉透露，一直希望能遇到好劇本，此次最大挑戰不僅全程頂白髮造型演出，還得素顏上陣，甚至為了呈現自然白髮效果，每次光是整理頭髮就得花上1個半小時，另外，說是「合唱團」但她在片中歌唱戲份只有短短8小節，主要還是指揮的角色，與過去表演經驗截然不同。

值得一提的是，翁倩玉的母親去年11月離世，如今正好滿一年，她特別佩戴母親留下的項鍊及頭飾，感覺媽媽一直都在身邊，更像是母親的手輕撫過自己，她感慨表示，因為拍攝「陽光」體會時間的有限，更懂得珍惜當下。她回憶，母親住院期間，曾帶著卡拉OK設備到病房，特別為媽媽舉辦一場演唱會，雖然母親已無法說話，但耳朵仍聽得見，當時看著媽媽彷彿專注欣賞演出的神情，成了她心中最珍貴回憶，「我想這是我最大的孝順。」

暌違47年再拍台灣電影，對於鼓勵年長女演員勇敢重返銀幕，翁倩玉也分享，年紀增長或許體力會逐漸退步，但人生經驗與能分享的故事卻愈來愈多，「不要怕，要相信自己的能力」，對於是否因「陽光」大紅而片約變多，她還特別以台語笑說：「無（沒有）捏！」表示歡迎各界邀約。

翁倩玉拿下金馬獎女配角獎，直呼「差一點昏倒」。聯合報金馬獎採訪團隊／攝影

翁倩玉佩戴在天上的媽媽留下的項鍊及頭飾，感覺媽媽就在身邊。聯合報金馬獎採訪團隊／攝影