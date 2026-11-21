菊地凜子是首次訪台。記者林士傑／攝影

AI摘要 文章摘要整理： 菊地凜子首度來台出席金馬影展，談新片《愛到舞春》的舞蹈挑戰、過往學手語經歷，以及她透過看電影自我療癒，還期待孩子未來能看見自己演出的代表作。

第63屆金馬影展今閉幕，曾以「火線交錯」入圍奧斯卡 最佳女配角獎的菊地凜子，新作「愛到舞春」於金馬影展放映，她也特地抵台與影迷交流。

菊地凜子是首次訪台，她表示，過去就有聽過金馬獎，因為是個國際化的影展，加上日本 男星妻夫木聰有來參加過，只是沒有想過有天居然能受邀擔任金馬頒獎典禮的頒獎嘉賓，她也期許未來能和台灣的電影人合作。

談到演出「愛到舞春」契機，菊地凜子談到因為演出「東京之惡」認識了導演約瑟夫久保田瓦萊達，他對方想要將媽媽的人生電影化，「他想法非常特別，加上導演母親角色也非常有興趣，看劇本之前就非常有興趣」。

片中舞蹈是非常重要的元素，菊地凜子說自己不會跳舞，因此花了有比較長的練習時間：「我的兩位對戲演員是開拍前不久才進來，讓我發現國標舞是可以瞬間拉近距離的活動，我們要馬上熟悉、馬上克服，甚至在跳舞時受傷，也要一起去面對。」

她笑說拍完之後並沒有繼續跳國標：「老實說在拍的時候覺得很喜歡，想要當成嗜好，但演員要學的東西太多，心有餘而力不足。」菊地凜子自認是笨拙的人，「我每次都帶很多功課回家做，但我不以為苦，因為做功課就要做好，透過時間學習後就能夠產生自信」。

菊地凜子入圍奧斯卡的作品「火線交錯」今迎來20周年，當時她飾演聾啞少女，花了好幾個月學手語，她坦言很難講手語和國標舞哪個難：「我當時練手語印象很深刻，讓我在回想自己到現在都沒有變，每次接到任務和功課都是腳踏實地的去練習、進步，這部分都沒有改變。」

另外，電影中的角色受到打擊靠跳舞療癒身心靈，菊地凜子透露，自己會看電影自癒：「我喜歡看探討內心層面的作品，因為拍的很真實類型的電影，這樣才有人的感覺，但有時候我看比較暴力的電影，也會被救贖，我就是喜歡看電影，我會一個人看電影，會有種和電影面對面的感覺。」

至於會看自己作品例如台灣賣座的電影「環太平洋」嗎，菊地凜子笑說會，還希望小孩子可以看：「但我小孩現在還太小，希望我的小孩可以一起看，告訴他媽媽可是拯救世界的人呢！」

菊地凜子新作「愛到舞春」於金馬影展放映。記者林士傑／攝影