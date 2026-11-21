柾國（JungKook）分享在高雄拍攝的影片。（擷自Instagram@mnijungkook）

AI摘要 文章摘要整理： BTS高雄演唱會掀起城市熱潮，柾國影片破4000萬觀看助攻行銷，高雄夜市與商圈也受惠成長，市府並加開交通運輸疏運人潮。

韓國男團防彈少年團（BTS）在高雄開唱，市府推出各式應援迎接全球歌迷。高雄市長陳其邁 表示，市府提供舞台讓歌迷享受高雄；BTS成員柾國分享高雄影片，展現「台灣感性」，觀看數逾4000萬次，助攻城市行銷。

陳其邁今天出席愛河河堤公園親水廊道嘉年華，他會前聯訪時回應BTS熱潮時說，這次應援活動相當多元，除了市府規劃，也有許多歌迷自動自發歡迎BTS到訪。其中，田柾國影片讓全球ARMY（BTS粉絲）看見台灣感性，也讓國際看見高雄，這對高雄是最好的行銷。

陳其邁也呼籲，市民及歌迷發揮「海龜計畫」精神，避免打擾藝人或搶拍，讓團員在高雄停留期間，能自在體驗城市生活。

演唱會熱潮帶動夜間消費，高雄市經發局長廖泰翔表示，市府點亮城市地標、布置應援飛船，並在愛河灣推出水舞展演，六合、瑞豐夜市及中央公園商圈也舉辦舞蹈快閃活動，另推出商圈夜市優惠券，盼讓歌迷從演唱會延伸至商圈消費。

六合夜市總幹事詹金翰表示，近日許多菲律賓、印尼、馬來西亞等地歌迷造訪，不少人指名品嚐團員吃過的烤香腸，演唱會散場後宵夜人潮接力湧入，帶動夜市攤商業績成長約4成。販售大腸包小腸的美金阿嬤說，團員到訪後排隊人潮不斷，曾一路忙到凌晨3時。

因應今明兩天的演唱會人潮，市府協調高鐵、台鐵加開列車。高鐵今天加開晚間10時35分、10時45分北上往南港全車自由座列車；台鐵也加開區間及區間快車，並延長部分列車行駛區間至台南、嘉義，方便歌迷返家。