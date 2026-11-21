蕭淑慎的丈夫梁軒安日前酒駕被北市警方攔查卻拒捕，一路把車開回北市大同區住處，還試圖把車子「倒車入庫」停妥，詎料員警後腳馬上跟上，當場酒測逮捕。記者翁至成／翻攝

AI摘要 文章摘要整理： 梁軒安酒駕拒捕被起訴後，又因載著蔡姓女子逃逸，遭對方指控妨害自由並提告；蔡女稱自己遭迫隨車，還聽到他嗆警察攔不住他。

蕭淑慎的丈夫梁軒安近期風波不斷，先前涉及性侵案一審遭判4年10個月，上訴後雖獲無罪，日前又傳出酒駕 拒捕，被依公共危險罪嫌起訴。詎料酒駕案有案外案，梁當時車上載有另名蔡姓女子，被員警酒駕攔查時，蔡一度想下車卻被拒，蔡認為「自己也是受害者」提告梁妨害自由。

影片來源：聯合新聞網

拒檢追逐畫面曝光，只見梁軒安未配合攔查，當員警的面前逃逸，誇張的是，梁直接開車回到大同區住處車庫，試圖把車「倒車入庫」後要躲回家，只是攔查員警後腳馬上跟上，當場酒測逮捕。

警方調查，梁軒安9月30日清晨6時許，結束在台北市中山區錦州街一帶會館的飲酒行程，開車準備返家，途中行經林森北路與錦州街口，因跨越雙黃線違規引起巡邏員警攔查，梁一度假意停車，卻趁隙加速駛離，途中還連闖紅燈、逆向等違規行為。

員警一路鳴笛在後緊跟，追逐約5分鐘，順利在梁軒安的北市大同區的重慶北路三段住處攔下，喝斥下車後進行酒測，梁酒精濃度每公升達0.52毫克，明顯超標，被依法送辦。

至於梁軒安逃逸期間涉及闖紅燈、紅燈左轉、紅燈右轉、不依規定駛入來車道、違反禁止左轉標誌左轉、酒駕等7項違規行為，也一併被製單舉發。

梁軒安本月4日被台北地檢署依公共危險罪嫌起訴，沒想到今天爆發案外案。當時梁車上還有另名同車乘客30歲蔡姓女子，她當時因酒駕連坐罰，被開罰新台幣6000元至1萬5000元罰單。

蔡女隔天認為不對，10月1日凌晨0時許向北市中山分局長春路派出所提告梁軒安妨害自由，稱她是被梁「所害」，強調當天她在錦州街巷內吃早餐，因過去梁曾搭訕被認出，當下被問是否要去汽車旅館她拒絕，隨後梁好意稱「可以順路送回家」她才上車。

沒想到才搭上梁軒安的座車不久，便遇到中山警方攔查，蔡嚇得立刻要求停車、稱要下車，梁不從反而加速駛離，還稱「中山區的警察沒有人攔住我」，直到警方將車攔下才得以脫困，認為「自己也是受害者」。

蕭淑慎的丈夫梁軒安日前酒駕被北市警方攔查卻拒捕，一路把車開回北市大同區住處，還試圖把車子「倒車入庫」停妥，詎料員警後腳馬上跟上，當場酒測逮捕。記者翁至成／翻攝