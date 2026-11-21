福士蒼汰抵台出席活動。記者林士傑／攝影

AI摘要 文章摘要整理： 福士蒼汰首度來台參加金馬獎，將擔任頒獎嘉賓並與謝盈萱同台，韓寧則分享與他拍攝打鬥、日文台詞及角色訓練的幕後花絮。

第63屆金馬影展昨閉幕，本屆閉幕片「花臉貓：修羅道」導演王逸帆率演員福士蒼汰、韓寧、黃冠智、塚原大助等人一同出席星光舞台活動。

決定要找福士蒼汰有看他作品，這個角色需要是日本 人，我知道日本演員不多知道就是他最帥，「一切都是剛剛好，因為他檔期沒有那麼好喬，外表、經驗都是剛好符合這個角色。」

福士蒼汰透露，非常開心去年拍這部戲待了一個月，帶著作品參加金馬獎擔任閉幕片非常開心，希望明年可以帶著作品回來。他去年有來拍攝台北觀光大使的影片，去了很多特色的咖啡廳：「這次有機會還想再去咖啡廳坐坐，而且有些片場在台北非常印象深刻，如果有機會想再去看看。」

而第一次來參加金馬獎就要擔任頒獎嘉賓，他笑說：「我這次沒有先去查之前頒獎的樣子，但我希望明天可以講很多中文。」至於此次頒獎搭檔是金馬影后謝盈萱，他坦言：「我聽說她在台灣是台灣的天海佑希，但我真的還沒見過她，明天是第一次見面，我還滿緊張的，希望我們在台上可以有火花。」

福士蒼汰片中飾演武術高強的人，當時維持身材只吃澱粉，高油脂、高卡路里不吃，但拍攝時每一餐便當很好吃，非常受不了。

近期福士蒼汰都往海外發展，被問起選劇本的標準？福士蒼汰透露，自己在日本當演員15年，在當演員之前就很想要走到海外，去世界各地走走，「現在有機會都想以外國作品優先，跟世界各地不同的人交流為主」。

韓寧和福士蒼汰有打鬥翻滾的戲，她形容2人的打鬥戲就像是一起跳舞，「他身體非常好，合作非常有安全感，雖然在打鬥，但他同時也在保護我，我們在片中必須有怨恨，但同時他又很有魅力，很欣賞也很感謝他」。

韓寧透露，片中有一段和福士蒼汰講日文的戲，這也是韓寧第一次用日文演戲，「他那時候一句一句的錄影給我，告訴我哪裡需要怎樣發音，真的在那時候幫助很大」。

此次韓寧在片中有滿滿的武打戲，她透露，當時在武打訓練時一直在想要怎麼更有趣、更貓一點，「我那時候一周訓練5天，我每天在訓練前後就是趴在地上看貓，因為牠們很會打架，我有稍微把靈感放進角色」。

此外，韓寧當時為了角色狂吃後再做高強度間歇運動，胖了2、3公斤：「我平常是比較吃不胖的人，要增重有點難，我結束拍攝之後放鬆到不行，就開始不吃，我那時訓練每天都一直喝豆漿，結束拍攝幾乎都是不吃、不喝、不運動躺在床上。」

韓寧與黃冠智演出準備結婚的小兩口，有些許的親密戲，兩人當時第一次來到金馬就是「返校」劇集版：「就很熟了我們有種革命情感，上次一起在這邊就是『返校』，第一部主演的電視劇，這是我第一部主演的電影，有種好朋友的革命情感。」

黃冠智（左起）、韓寧、導演王逸帆、福士蒼汰、塚原大助出席金馬閉幕。記者林士傑／攝影