出櫃認雙性戀 曹雅雯西門町街頭激吻啦啦隊女神
禾羽在西門町簽唱會與好友曹雅雯當眾接吻掀話題，並透露新專輯成績亮眼、日前動微創手術休養後已復工，接下來還要與好友出國放鬆。
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禾羽在西門町簽唱會與好友曹雅雯當眾接吻掀話題，並透露新專輯成績亮眼、日前動微創手術休養後已復工，接下來還要與好友出國放鬆。
啦啦隊女神禾羽今（21）日在西門町舉辦新專輯「Belong To MI」簽唱會，金曲歌后好友曹雅雯站台，兩人當場上演玩女女吻，禾羽直呼「你嘴唇好軟」，而4年前大方坦承自己是雙性戀的曹雅雯，笑說之前有跟女生接吻過，讓禾羽有些害羞。
禾羽透露，自己個性本來就蠻能接受和好朋友「親親」表達感情，不過她也笑虧好姐妹林襄個性比較害羞，所以沒有親過。而她新專輯成績亮眼，不僅奪下電台雙冠與MTV金曲榜冠軍，3支MV總觀看數更一舉衝破300萬次，主打歌「我們都好嗎」單支MV便突破200萬觀看，讓2個月內馬不停蹄狂跑近百個通告的她相當感動。
只是忙於工作的她，近來身體有點狀況，她表示平時就有定期健康檢查的習慣，上個月在首場簽唱會前夕特別抽空動微創手術將胸部纖維囊腫拿掉，雖然不需要住院，但術後仍在家休養了3、4天才復原開工。
男友派偉俊雖然沒親手下廚，但貼心買了雞湯幫她補身體，讓她相當感動；她也預告過幾天終於要放自己一個長假，將與林襄等好友一起出國旅行放鬆。
她到西門町為禾羽站台時，兩人當場上演女女吻，還讓禾羽直呼嘴唇很軟，成為簽唱會最受矚目的互動橋段。 她的新專輯Belong To MI表現亮眼，拿下電台雙冠與MTV金曲榜冠軍，3支MV觀看數突破300萬次，主打歌單支也破200萬。 她上月曾動微創手術切除胸部纖維囊腫，休養3、4天後復工；男友派偉俊還買雞湯幫她補身，之後她也計畫和林襄等好友出國旅行。
精華 FAQ
她到西門町為禾羽站台時，兩人當場上演女女吻，還讓禾羽直呼嘴唇很軟，成為簽唱會最受矚目的互動橋段。
她的新專輯Belong To MI表現亮眼，拿下電台雙冠與MTV金曲榜冠軍，3支MV觀看數突破300萬次，主打歌單支也破200萬。
她上月曾動微創手術切除胸部纖維囊腫，休養3、4天後復工；男友派偉俊還買雞湯幫她補身，之後她也計畫和林襄等好友出國旅行。
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