曹雅雯（左）和禾羽女女吻。記者林士傑／攝影

AI摘要 文章摘要整理： 禾羽在西門町簽唱會與好友曹雅雯當眾接吻掀話題，並透露新專輯成績亮眼、日前動微創手術休養後已復工，接下來還要與好友出國放鬆。

啦啦隊女神禾羽今（21）日在西門町舉辦新專輯「Belong To MI」簽唱會，金曲歌后好友曹雅雯站台，兩人當場上演玩女女吻，禾羽直呼「你嘴唇好軟」，而4年前大方坦承自己是雙性戀的曹雅雯，笑說之前有跟女生接吻過，讓禾羽有些害羞。

禾羽透露，自己個性本來就蠻能接受和好朋友「親親」表達感情，不過她也笑虧好姐妹林襄個性比較害羞，所以沒有親過。而她新專輯成績亮眼，不僅奪下電台雙冠與MTV金曲榜冠軍，3支MV總觀看數更一舉衝破300萬次，主打歌「我們都好嗎」單支MV便突破200萬觀看，讓2個月內馬不停蹄狂跑近百個通告的她相當感動。

只是忙於工作的她，近來身體有點狀況，她表示平時就有定期健康檢查的習慣，上個月在首場簽唱會前夕特別抽空動微創手術將胸部纖維囊腫拿掉，雖然不需要住院，但術後仍在家休養了3、4天才復原開工。

男友派偉俊雖然沒親手下廚，但貼心買了雞湯幫她補身體，讓她相當感動；她也預告過幾天終於要放自己一個長假，將與林襄等好友一起出國旅行放鬆。

曹雅雯（左）特地現身為和禾羽站台。記者林士傑／攝影

禾羽新專輯成績不錯。記者林士傑／攝影

禾羽前陣子去動胸部手術。記者林士傑／攝影