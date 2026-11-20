天后王菲(中)罕見與兩個女兒竇靖童(右)、李嫣(左)共同獻唱基金主題曲。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 為慶祝嫣然天使基金成立20周年，王菲首度與兩名女兒正式合唱主題曲，李亞鵬直播談新歌時還加碼辦猜歌送華為手機活動。

華語樂壇迎來罕見的世代同框。由王菲 與李亞鵬 共同發起的「嫣然天使基金」適逢成立20周年，官方宣布華語天后王菲將首度與大女兒竇靖童、小女兒李嫣 在錄音室正式合作，重新演繹基金主題曲《愛笑的天使》20周年合唱版。新版單曲在北京時間21日凌晨0時正式上線，官方MV則於同日中午12時首播。

雖然王菲與大女兒竇靖童過去曾在舞台上有過音樂互動，小女兒李嫣也曾於私人聚會中展露清亮嗓音，但母女三人以正式單曲的形式共同獻聲，卻是破天荒頭一遭。這首由王菲親自填詞並首唱的《愛笑的天使》，最初收錄於2009年為嫣然天使基金晚宴製作的非賣品EP《Smile Angel》中，時隔17年再度由母女三人重新演繹，為此她們籌備了相當長一段時間。

李亞鵬20日在直播間談及這首新歌時笑說，自己當初曾主動申請想在歌裡唱和聲或當背景音，結果遭到母女三人無情拒絕。他更透露，自己第一次聽到成品時覺得非常神奇，因為三人音色極為相似、融合得十分自然，連他都完全聽不出哪一句是誰唱的。

由於官方目前並未公開逐句演唱分工表，李亞鵬也順勢在直播中發起「猜歌挑戰」，宣布新歌上線後，前3名能準確標出每句歌詞分別由母女三人中哪一位演唱的網友，將各獲贈一支華為手機。

嫣然天使基金由李亞鵬與王菲於2006年11月21日發起，旨在資助貧困家庭唇顎裂患者接受免費手術。李亞鵬在直播中特別感謝善心人士20年來的支持，並透露目前基金每月收到的捐款金額已超過現階段的救助執行能力，因此建議民眾「只要捐人民幣1元就好」，未來團隊也會持續將愛傳遞下去。

當年促成基金成立的李嫣如今已滿20歲，臉上幾乎看不出修復痕跡。她13歲時赴瑞士就讀知名寄宿學校「博索雷學院」（Collège Alpin Beau Soleil），隨後在英國完成高中學業，目前正於倫敦大學金匠學院（Goldsmiths, University of London）攻讀藝術設計。今年8月她曾以志工身分出席嫣然天使基金夏令營閉幕式，身材修長、氣質清冷，神韻與母親王菲如出一轍。