「我是陳派派」導演黃勻弦（左起）、陳派派配音員李沛緹、派派媽配音員楊麗音。圖／小公視提供

AI摘要 文章摘要整理： 台灣停格動畫《我是陳派派》在第53屆日本賞擊敗全球415件作品，奪下最高榮譽大賞，以溫暖幽默的故事展現台灣動畫實力。

台灣動畫再度登上國際舞台。停格動畫「我是陳派派」19日在東京舉行的第53屆「日本 賞」國際教育內容競賽頒獎典禮上，勇奪象徵最高榮譽的大賞，從全球59個國家及地區的415件參賽作品與企劃中脫穎而出。

本屆日本賞頒獎典禮19日下午在東京原宿的WITH HARAJUKU HALL舉行，除了公布最高榮譽日本賞大賞，也頒發旨在扶植製作資源不足國家及地區的企劃部門獎項。

「我是陳派派」是結合傳統捏麵人技藝的停格偶動畫，由台灣旋轉犀牛原創設計工作室與公共電視等單位製作。故事以10歲女孩陳派派為主角，透過她天真活潑的視角，將日常生活中的小麻煩轉化為充滿趣味的冒險，融合幽默、溫暖與成長等元素，呈現童年生活的喜悅，以及台灣鄉村特有的人情味。

這次獲獎的「颱風要來了」片長12分鐘，故事圍繞台灣孩子熟悉的「颱風假」展開。隨著颱風逐漸逼近，派派滿心期待學校能夠停課放假，卻發現身邊的朋友對颱風到來各有不同想法。作品透過孩子們的互動與心情變化，描繪面對同一件事情時，每個人可能抱持不同感受，讓觀眾在輕鬆幽默的故事中，體會理解他人與同理心的重要性。

日本賞由日本放送協會（NHK）於1965年創辦，旨在提升全球教育節目的品質，並促進國際理解與合作。與一般影視競賽不同，日本賞除了重視作品的藝術性與製作水準，也特別強調「教育價值」，包括作品能否引發觀眾思考、產生共鳴，甚至進一步促成行動與改變。

日本賞今年邁入第53屆，共有來自全球59個國家及地區的415件作品與企劃報名參賽，規模僅次於2023年創下的423件紀錄。通過初選的作品，由來自12個國家及地區的12名影像創作者及新聞工作者進行最終評審。

本屆競賽分為幼兒、兒童、青少年及一般四大組別，各組選出最優秀獎與優秀獎，再從四組最優秀獎作品中選出最高榮譽「大賞」。「我是陳派派」先獲得兒童組最優秀獎，最終更拿下全場最高獎項。

此外，NHK教育頻道預定12月26日下午1時30分起，播出四大組別的最優秀獎作品，並介紹得獎作品的幕後製作故事。