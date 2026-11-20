Juice Boy最近股票賠了不少。記者王聰賢／攝影

AI摘要 文章摘要整理： Juice Boy舉辦發片記者會，透露自己因A型流感暴瘦，投資也受股災重挫損失6位數，另外還分享與母親、前任及新對象的感情近況。

新人歌手Juice Boy今（20）日舉辦發片記者會，自曝前陣子感染A型流感，3周內暴瘦5公斤，如今身高178公分體重僅剩64公斤，為了增胖甚至在開唱前狂吃麥當勞 ，一天攝取超過3500大卡卻完全胖不回來，讓他忍不住喊話要去健康檢查。

23歲的他，受到母親耳濡目染影響，2022年便投入基金與股市，至今已有4年投資資歷。受近期股市震盪波及，他坦言帳面金額原本就快要突破百萬元大關，沒想到最近跌慘了，至少蒸發6位數。好笑的是，雖然是媽媽一手教會他理財，Juice Boy卻曾糊塗忘記替媽媽慶生，讓養育他多年的母親傷心又氣憤，怒罵他「白眼狼」。

談到感情狀態，他坦言前一段戀情交往2年多，分手時曾天天打給朋友哭訴、以淚洗面，甚至跑到婁峻碩家打電動取暖，派偉俊也在場安慰。他與前任已斷聯近3年，透露算命師預言「正緣」將在農曆27歲出現，也坦承目前有「相處中的對象」，對方是友人介紹、年紀比他大一點的「知性姊姊」，雙方有共識繼續發展，女方上周也有親自到演唱會力挺，他更甜笑表示腦海裡已經寫好要送給對方的歌。

Juice Boy和家人感情相當好。記者王聰賢／攝影

Juice Boy出席「所以說永遠有多長」發片記者會。記者王聰賢／攝影